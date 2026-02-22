Google Home Speaker: Vor fünf Monaten vorgestellt und noch immer nicht am Markt – was war der Plan?

Google hat in dieser Woche neue Pixel-Produkte vorgestellt, die sofort nach der Präsentation zur Vorbestellung verfügbar waren und in Kürze in den Verkauf gehen. Doch es gibt auch das krasse Gegenteil, denn schon vor mehr als vier Monaten wurde der Google Home Speaker vorgestellt, der noch immer nicht am Markt ist und sich wohl auch in den nächsten Wochen nicht blicken lassen wird.



In den letzten Monaten hat Google wieder größeren Anlauf auf das Smart Home genommen: Man hat die Google Home-App verbessert, mit neuen Funktionen ausgestattet, Gemini bereits tief in diesen Bereich integriert und arbeitet aktuell daran, den Assistant von den letzten Geräten zu verdrängen. Tatsächlich hat man auch neue Hardware vorgestellt, bei der man sich wirklich fragen muss, wie es zu diesem Präsentationstermin kommen konnte…

Am 1. Oktober 2025 wurde der Google Home Smart Speaker vorgestellt, mit dem die erste Runde des neuen Anlaufs gekrönt werden soll: Dieser legt technisch im Vergleich zu den Vorgängern stark nach, hat ein schickes Design, bringt natürlich Gemini mit, hat eine Doppelrolle als Matter-Hub, bietet 360 Grad Sound, kann sich mit dem Google TV Streamer koppeln und scheint auch sonst ein recht starkes Stückchen Hardware zu einem akzeptablen Preis zu sein. Alle weiteren Infos findet ihr im verlinkten Artikel.

Google hat den Smart Speaker am 1. Oktober vorgestellt, hatte aber schon Mitte August 2025 (!) erste Teaser veröffentlicht und angekündigt, im Oktober noch einmal nachlegen zu wollen. Schon damals war bekannt, dass ein Smart Speaker vorgestellt werden wird. Angesichts der Leaks, der Produktfotos und der bereits durchgesickerten vollständig produzierten Werbekampagne gingen wir natürlich von einer sofortigen Verfügbarkeit aus. Doch weit gefehlt. Sehr weit sogar.









Der Google Home Smart Speaker ist längst vergessen

Man hatte zum Entsetzen vieler Interessierter angekündigt, dass der Smart Speaker im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Also irgendwann zwischen dem 20. März und 21. Juni! Das sind noch mindestens vier Wochen von heute und ich wette, dass viele unserer Leser das Produkt längst schon wieder aus den Augen verloren haben. Sicherlich wird sich Google noch einmal einen Blogpost aus den Rippen leiern lassen und auch die Tech-Medien sowie wir hier im Blog werden berichten, aber man muss sich wirklich fragen, warum man das Produkt im Oktober vorstellen musste.

Seit der Vorstellung war von dem Produkt keine Rede mehr und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es auch wirklich auf den Markt kommt. Mutmaßlich hatte man in der Teaser-Phase im August noch mit einem Start im Oktober geplant und musste dies dann recht kurzfristig aufgrund größerer Probleme um mehrere Monate verschieben. Das wäre die einzige sinnvolle Begründung, doch wäre es dann nicht besser gewesen, die Präsentation abzusagen?

Wir dürfen gespannt sein, ob der Smart Speaker in der damals gezeigten Form tatsächlich auf den Markt kommt. Wird er zur Einleitung des Google Home Hardware-Comebacks vielleicht auch endlich wieder ein wirklich neues Smart Display mitbringen? Wir halten euch auf dem Laufenden…

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.