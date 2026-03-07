Google Play Store Aktion: Diese 73 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Google Maps Zoom und zeigen euch das neue Android-Backup. Verpasst auch nicht das Android Update, das Gemini Update und unser Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 07.03.2026

Android: Google startet ein ganz neues Backup – ist die Cloudsicherung zu kompliziert geworden?

Apps
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Download QR-Code
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
Spiegel ◎
Download QR-Code
Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stark Stretching
Stark Stretching
Download QR-Code
Stark Stretching
Entwickler: Stark Fitness Apps
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Download QR-Code
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
Bookmark Manager - URL manager
Download QR-Code
Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watch Faces
RUN 3: Watch Face
RUN 3: Watch Face
Download QR-Code
RUN 3: Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Download QR-Code
Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Core X Ignite Watch Face
Core X Ignite Watch Face
Download QR-Code
Core X Ignite Watch Face
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
CoreX Genesis Zifferblatt
CoreX Genesis Zifferblatt
Download QR-Code
CoreX Genesis Zifferblatt
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
Business Blue Shadow
Business Blue Shadow
Download QR-Code
Business Blue Shadow
Entwickler: ZKin
Preis: Kostenlos
MNML Glow: Watch face
MNML Glow: Watch face
Download QR-Code
MNML Glow: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Google Maps: Das sind die versteckten Zoom-Features – Superzoom, praktischer Slider und Einhand-Geste

Gemini: KI-Bildgenerator Whisk wird eingestellt – Google integriert starkes Tool in Videogenerator Flow




pixel aktion angebot

Spiele
Sort And Arrange - Thinking
Sort And Arrange - Thinking
Download QR-Code
Sort And Arrange - Thinking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Click Planet - Spacecraft
Click Planet - Spacecraft
Download QR-Code
Click Planet - Spacecraft
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
[365fun] Matching Game2
Download QR-Code
[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
Download QR-Code
[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Backrooms
Backrooms
Download QR-Code
Backrooms
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Tank Mini War
Tank Mini War
Download QR-Code
Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Download QR-Code
TD Neon Shoot - Zumba Mayan
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: 0,59 €
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Download QR-Code
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Colorzzle
Colorzzle
Download QR-Code
Colorzzle
Entwickler: Darong Studio
Preis: Kostenlos
Dotted Lines - Snake
Dotted Lines - Snake
Download QR-Code
Dotted Lines - Snake
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Synonyms PRO
Synonyms PRO
Download QR-Code
Synonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
The Wordies PRO
The Wordies PRO
Download QR-Code
The Wordies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
Chain the Color Block
Download QR-Code
Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
SciFi Survivor Premium
Download QR-Code
SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
King of Defense 2: TD Premium
Download QR-Code
King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Download QR-Code
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
King of Defense Premium
Download QR-Code
King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Dark Chess Plus
Dark Chess Plus
Download QR-Code
Dark Chess Plus
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
Download QR-Code
Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos

audible




Icon Packs
Raya Black Icon Pack
Raya Black Icon Pack
Download QR-Code
Raya Black Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
Yaktin Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Purplediant - Icon Pack
Purplediant - Icon Pack
Download QR-Code
Purplediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
LineBula White - Icon Pack
LineBula White - Icon Pack
Download QR-Code
LineBula White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Orange - Icon Pack
Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Download QR-Code
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Toska - Turqoise icon pack
Toska - Turqoise icon pack
Download QR-Code
Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Pumpkin - Orange Icon Pack
Pumpkin - Orange Icon Pack
Download QR-Code
Pumpkin - Orange Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Yellow - Icon Pack
Red Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Red Yellow - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Turqoise - Icon Pack
Turqoise - Icon Pack
Download QR-Code
Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket