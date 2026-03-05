Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

In der großen Update-Woche dürfen sich nicht nur Pixel-Nutzer freuen, sondern auch das gesamte Android-Ökosystem: Google hat ein umfangreiches Android Feature Drop veröffentlicht – das erste in diesem Jahr und als Frühjahrs-Edition mit vielen Neuerungen. Die wichtigsten Neuerungen haben wir euch bereits hier im Blog vorgestellt und jetzt schauen wir uns das Gesamtpaket mit allen Updates an.



Google hat in dieser Woche bereits stark nachgelegt und sowohl das Android Sicherheitsupdate als auch das Pixel Update veröffentlicht. Außerdem gab es in diesem Monat noch den Start von Android 16 QPR3 sowie die Neuerungen aus dem Pixel Feature Drop. Aber auch der Rest der Android-Welt muss nicht neidisch sein, denn nun hat Google auch noch das neue Android Feature Drop mit den folgenden Neuerungen veröffentlicht.

Live-Standort per Google Messages teilen

Statt wie zuvor nur den statischen Standort über Google Messages teilen zu können, wird jetzt eine Live-Freigabe per Google Find Hub ausgerollt. Ein neuer Button ermöglicht die Freigabe des Live-Standorts mit dem Konversationspartner, wobei die Dienste des Google Find Hub zum Einsatz kommen. Es lässt sich eine Dauer festlegen und das Ganze natürlich auch jederzeit wieder beenden. Alles ist möglich, ohne die Konversation verlassen zu müssen.

Verlorenes Gepäck mit Google Find Hub aufspüren

Wer Gepäckstücke auf Flugreisen mit einem Tracker versieht, erhält jetzt eine interessante neue Funktion: Geht der Koffer verloren, kann dessen Signal per Google Find Hub für die Fluggesellschaft freigegeben werden, um auch ohne Strichcode schneller als bisher wieder aufgespürt zu werden.

Kurzvideos im Google Play Store

Die Kurzvideo-Welle rollt auch über den Google Play Store. Jetzt haben App-Entwickler die Möglichkeit, ein Kurzvideo über ihre App zu veröffentlichen, das ähnlich wie die Screenshots angesehen werden kann. Dabei öffnet sich ein Feed, in dem zwischen mehreren Apps gescrollt werden kann.

Angepasste Calling Cards für Telefonate

Die Calling Cards können jetzt in der Telefon-App angepasst und hinterlegt werden. Ruft ihr eine Person an, werden diese Karten automatisch abgerufen und als Vollbild gezeigt.









Kinderspiele in Android Auto

Android Auto wird um Kinderspiele erweitert. Nur wenige Monate nach der Einstellung der GameSnacks startet man jetzt neue Titel für die Kinder-Unterhaltung. Die Spiele werden direkt am Infotainment-Display gezockt, sobald das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist.

Neue Emoji Kitchen Sticker

Wie zu fast jedem Android Feature Drop gehört auch in der März-Ausgabe ein neuer Schwung an Kombinationen für die Gboard Emoji Kitchen. Es gibt neue Möglichkeiten zur Kombination, sodass ihr jetzt etwa Käse-Rosen an euren Kontakt versenden könnt.

