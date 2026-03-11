Gemini in Google Chrome: Neue Browser-KI startet jetzt in weiteren Ländern – unterstützt deutsche Sprache

Um auch den Browser-Alltag mit KI zu überfrachten wurde vor einigen Monaten Gemini in Google Chrome gestartet, das viele KI-Funktionen in die Desktopoberfläche bringt. Bisher standen diese Funktionen nur für US-Nutzer bereit, doch jetzt geht es an die internationale Expansion, die vermutlich schon bald auch nach Europa führen wird. Man startet in drei neuen Ländern und mehr als 50 neuen Sprachen.



Google bringt die Gemini-KI in den Browser-Alltag, das ist schon seit langer Zeit bekannt. Bereits im vergangenen Jahr wurden die ersten rudimentären KI-Funktionen zur Zusammenfassung von Inhalten integriert und kürzlich wurden viele neue Funktionen für Gemini in Google Chrome angekündigt. Diese werden im Laufe der nächsten Zeit für erste Nutzer ausgerollt und sollen noch mehr smarte KI-Funktionen rund um den gezeigten Inhalt bieten.

Bisher steht Gemini in Chrome nur für US-Nutzer bereit, im ersten Schritt schränkte man das gar noch auf zahlende Google One-Abonnenten ein, doch nun geht es an die Öffnung und Internationalisierung. Man hat den Start in drei neuen Ländern angekündigt, nämlich Kanada, Indien sowie Neuseeland – ein recht bunter Mix durch die Weltregionen. Aber nicht nur die Reichweite wird erhöht, sondern auch die Anzahl der verfügbaren Sprachen auf über 50 ausgebaut – darunter Deutsch.

Die von den Nutzern eingegebenen Gemini-Prompts können den Kontext geöffneter Tabs (bis zu 10) nutzen, während das tiefer integrierte Gemini in Chrome auf Apps wie Kalender, Docs, Drive, Maps, Suche, YouTube und andere Google-Apps zugreifen kann. Eine besonders leistungsstarke Integration ermöglicht es, E-Mails direkt aus der Seitenleiste mit Gmail zu verfassen und zu versenden. Man will einige Wege verkürzen.

Es wird sicherlich nur noch eine Frage von Wochen sein, bis Gemini in Google Chrome auch in anderen Ländern startet. Noch macht man um den EU-Raum einen Bogen, die Liste der unterstützten Sprache umfasst nach diesem Update allerdings schon jetzt alle relevanten EU-Sprachen.

