Google übernimmt Wiz für 32 Milliarden Dollar: Größte Übernahme der Unternehmensgeschichte abgeschlossen

Vor genau einem Jahr hat Google die Übernahme von Wiz angekündigt und jetzt hat man diese unter Dach und Fach gebracht. Man übernimmt das im Bereich KI und Sicherheit aktive Cloud-Startup für 32 Milliarden Dollar, was die bisher größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte ist. Laut Google ist das ein bedeutender Schritt für die gesamte Cloud-Branche und allein die vereinbarte Summe zeigt schon, dass Wiz oder zumindest dessen Technologie für die Google-Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.



Google hatte schon längere Zeit großes Interesse an Wiz gezeigt, das man Anfang 2024 für ganze 23 Milliarden Dollar übernehmen wollte. Ende 2024 besserte man auf 30 Milliarden Dollar nach und schlussendlich sind es ganze 32 Milliarden Dollar geworden, die ab März 2025 im Austausch gegen Wiz den Besitzer wechseln sollten. Jetzt hat man verkündet, dass die Übernahme abgeschlossen ist und das Unternehmen in den Bereich Google Cloud integriert wird.

Original-Artikel von März 2025:

Google übernimmt Wiz für die Rekordsumme von 32 Milliarden Dollar. Damit ist es nicht nur die größte Übernahme in der Google-Geschichte, sondern auch eine der größten in der Tech-Branche überhaupt sowie eine bedeutende Verschiebung im Cloud-Markt. Auch wenn Google über gewaltige Finanzreserven verfügt, wird man da sicherlich nicht unbedacht gehandelt und sich über den Tisch gezogen lassen haben. Hätte Wiz nicht eine solch große Bedeutung für die Cloud-Branche, würde Google kaum eine solche Summe auf den Tisch legen.

Wiz ist im Bereich der Cloud-Sicherheit bekannt und hat Partnerschaften mit allen wichtigen Cloudplattformen wie Microsoft Azure, Amazon AWS sowie Google Cloud. Die Cloud und vor allem die Cloud-Sicherheit sind bekanntlich ein sehr großes Thema, sodass die Bewertung des vor gerade einmal fünf Jahren gegründeten Unternehmens vielleicht sogar gerechtfertigt ist. Schon vorab musste Google allerdings garantieren, dass man die Wiz-Dienste weiterhin offenhält und nicht exklusiv für die Google-Cloud verwenden wird. Das gilt zumindest für einen begrenzten Zeitraum von mehreren Jahren.

Für Endnutzer hat diese Übernahme keine Auswirkungen und ist daher nicht sonderlich interessant, dennoch markiert es einen Meilenstein in Googles Cloud-Geschichte. Zur Archivierung hier die wichtigsten Statements:









Das ist Wiz:

Wiz bietet eine benutzerfreundliche Sicherheitsplattform, die sich mit allen wichtigen Clouds und Code-Umgebungen verbindet und so Cybersicherheitsvorfälle verhindert. Unternehmen jeder Größe – von Start-ups und Großunternehmen bis hin zu Regierungen und öffentlichen Einrichtungen – können Wiz nutzen, um alles zu schützen, was sie in der Cloud entwickeln und betreiben. Wiz ist ein innovativer Marktführer und bringt kontinuierlich neue Produkte mit hoher Akzeptanz auf den Markt, die ein schnelles Geschäftswachstum fördern. In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen beispielsweise begonnen, neue Kategorien von Cybersicherheitslösungen anzubieten.

Sundar Pichai, CEO von Google:

Googles starker Fokus auf Sicherheit hat uns von Anfang an zu einem führenden Anbieter für Online-Sicherheit gemacht. Unternehmen und Behörden, die ihre Daten in der Cloud verarbeiten, suchen heute nach noch stärkeren Sicherheitslösungen und einer größeren Auswahl an Cloud-Computing-Anbietern. Gemeinsam werden Google Cloud und Wiz die Cloud-Sicherheit und die Nutzung mehrerer Clouds deutlich verbessern.

Thomas Kurian, CEO von Google Cloud:

Google Cloud und Wiz teilen die gemeinsame Vision, Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe und Branche zugänglicher und einfacher zu machen. Indem wir mehr Unternehmen ermöglichen, Cyberangriffe, auch in hochkomplexen Business-Softwareumgebungen, zu verhindern, können wir die Kosten, Störungen und den Aufwand durch Cybersicherheitsvorfälle minimieren.

Assaf Rappaport, Mitgründer und CEO von Wiz:

Wiz und Google Cloud setzen alles daran, Kunden in allen wichtigen Clouds weiterhin zu unterstützen und zu schützen und ihnen so zu helfen, ihre Sicherheit überall dort zu gewährleisten, wo sie arbeiten. Dies ist ein spannender Moment für unser Unternehmen, aber noch wichtiger für Kunden und Partner, da diese Übernahme unsere Mission, die Sicherheit zu verbessern und Sicherheitsverletzungen zu verhindern, durch zusätzliche Ressourcen und umfassende KI-Expertise stärkt.

[Google-Blog]