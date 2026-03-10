Google Docs & Gemini: Dokumente gemeinsam mit der KI überarbeiten und erstellen – neue Funktionen starten

Die Integration von Gemini in Google Docs wurde in den letzten Monaten weiter ausgebaut und erhält jetzt das nächste Upgrade, mit dem gar eine gemeinsame Dokumentbearbeitung von Nutzer und KI möglich wird. Eine Reihe von neuen KI-Funktionen bringen vollständig formatierte Erstentwürfe, eine gezielte Überarbeitung von bestehenden Dokumenten sowie oben drauf einen einheitlichen Schreibstil.



Eine zentrale Neuerung betrifft die Erstellung von Erstentwürfen. Über eine neue Bedienleiste könnt ihr Gemini präzise Anweisungen geben, woraufhin die KI einen vollständig formatierten Text generiert. Bei Bedarf greift das System dabei automatisch auf relevante Informationen aus euren verknüpften Diensten wie Gmail, Google Drive, Google Chat sowie auf Web-Suchergebnisse zurück und fügt auch sogenannte Smart Chips direkt in das Dokument ein.

Für die anschließende Überarbeitung bietet das Update ebenfalls erweiterte Werkzeuge. Anstatt komplette Dokumente neu generieren zu lassen, könnt ihr nun gezielt einzelne Textabschnitte markieren und von Gemini umschreiben oder inhaltlich anpassen lassen. Zudem analysiert eine neue Stil-Funktion den gesamten Text und macht euch Vorschläge, um den Tonfall und die Ausdrucksweise zu vereinheitlichen – eine Funktion, die besonders dann nützlich ist, wenn ihr mit mehreren Personen an einem Dokument arbeitet.

Zusätzlich ermöglicht es das Update, das Layout, die Struktur und den Stil bereits bestehender Dokumente unkompliziert auf neue Dateien zu übertragen, was manuelle Formatierungsarbeit reduziert. Die Bereitstellung dieser neuen Funktionen beginnt ab sofort. Sie stehen zunächst für euch zur Verfügung, wenn ihr Abonnenten von Google AI Pro und AI Ultra (weltweit für die englische Sprache) oder Geschäftskunden im Gemini Alpha-Programm seid.

[9to5Google]

