Android: Google Messages bekommt einen Papierkorb – lässt gelöschte Konversationen wiederherstellen

Veröffentlicht am von Jens
google 

Auch im Messenger kann ein Frühjahrsputz nicht schaden, im Zuge dessen alte oder nicht mehr benötigte Konversationen gelöscht werden – das ist natürlich auch bei Google Messages möglich. Wer dabei etwas zu rigoros vorgeht, darf sich jetzt freuen: In diesen Tagen wird eine Papierkorb-Funktion ausgerollt, die eine mehrwöchige Wiederherstellung der Konversationen ermöglicht.


google messages logo cover

In den letzten Wochen hat der Messenger Google Messages eine Reihe größerer Updates erhalten, die die Nutzung komfortabler machen sollen: Es gibt einen Bearbeitungsverlauf für Nachrichten sowie die neue Live-Standortfreigabe. Aber damit hört es noch nicht auf, denn jetzt wird eine weitere neue Funktion ausgerollt, die vor allem bei einer Flut an Konversationen praktisch sein kann.

google messages trash

Bei der neuen Funktion handelt es sich um einen simplen Papierkorb, in dem alle gelöschten Konversationen für einige Wochen gesammelt werden. Wird eine Konversation aus der Liste gelöscht, ist diese nicht wie bisher sofort verschwunden, sondern wird in eben diesen Papierkorb verschoben. Damit ist sie auch weiterhin aus der Wahrnehmung gelöscht, lässt sich an dieser Stelle aber erneut aufrufen und bei Bedarf auch wiederherstellen.

Alle Inhalte verbleiben für 30 Tage im Papierkorb und werden nach Ablauf dieser Zeit automatisch und endgültig gelöscht. Das ist eine Standardzeit, die auch bei vielen anderen Produkten zum Einsatz kommt und sich sicherlich bewährt hat. Gerade bei einem Messenger mit seinem vergleichsweise geringen Datenverbrauch ist das auch kein großes Problem, das solche Nachrichten noch etwas länger vorgehalten werden.

Die neue Funktion zeigt sich bei allen Betanutzern und ist auch schon außerhalb der Beta aufgetaucht. Wir können daher von einem langsamen Rollout für alle Nutzer ausgehen.

» Android: Google Messages mit Bearbeitungsverlauf – geänderte Nachrichten sind jetzt wieder abrufbar

» Android: Live-Standort per Messenger teilen – Google Messages bekommt jetzt Find Hub-Integration

[9to5Google]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Indigoblau, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 534,86 EUR Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.199,00 EUR 873,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 943,42 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 359,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 106,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.