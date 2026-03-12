Android: Google Messages bekommt einen Papierkorb – lässt gelöschte Konversationen wiederherstellen

Auch im Messenger kann ein Frühjahrsputz nicht schaden, im Zuge dessen alte oder nicht mehr benötigte Konversationen gelöscht werden – das ist natürlich auch bei Google Messages möglich. Wer dabei etwas zu rigoros vorgeht, darf sich jetzt freuen: In diesen Tagen wird eine Papierkorb-Funktion ausgerollt, die eine mehrwöchige Wiederherstellung der Konversationen ermöglicht.



In den letzten Wochen hat der Messenger Google Messages eine Reihe größerer Updates erhalten, die die Nutzung komfortabler machen sollen: Es gibt einen Bearbeitungsverlauf für Nachrichten sowie die neue Live-Standortfreigabe. Aber damit hört es noch nicht auf, denn jetzt wird eine weitere neue Funktion ausgerollt, die vor allem bei einer Flut an Konversationen praktisch sein kann.

Bei der neuen Funktion handelt es sich um einen simplen Papierkorb, in dem alle gelöschten Konversationen für einige Wochen gesammelt werden. Wird eine Konversation aus der Liste gelöscht, ist diese nicht wie bisher sofort verschwunden, sondern wird in eben diesen Papierkorb verschoben. Damit ist sie auch weiterhin aus der Wahrnehmung gelöscht, lässt sich an dieser Stelle aber erneut aufrufen und bei Bedarf auch wiederherstellen.

Alle Inhalte verbleiben für 30 Tage im Papierkorb und werden nach Ablauf dieser Zeit automatisch und endgültig gelöscht. Das ist eine Standardzeit, die auch bei vielen anderen Produkten zum Einsatz kommt und sich sicherlich bewährt hat. Gerade bei einem Messenger mit seinem vergleichsweise geringen Datenverbrauch ist das auch kein großes Problem, das solche Nachrichten noch etwas länger vorgehalten werden.

Die neue Funktion zeigt sich bei allen Betanutzern und ist auch schon außerhalb der Beta aufgetaucht. Wir können daher von einem langsamen Rollout für alle Nutzer ausgehen.

