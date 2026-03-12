Google Play Store Aktion: Diese 68 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am
play 

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Android-Turbo, zeigen euch die neuen Google Drive-Funktionen und berichten über die neuen langen YouTube-Werbespots. Verpasst auch nicht die unglaublich starken Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 10.03.2026

Apps
Home Plan Creator Floorplan 3D
Home Plan Creator Floorplan 3D
Download QR-Code
Home Plan Creator Floorplan 3D
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Cropper - Crop photos
Image Cropper - Crop photos
Download QR-Code
Image Cropper - Crop photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
Download QR-Code
Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Mockup for Everything - Design
Mockup for Everything - Design
Download QR-Code
Mockup for Everything - Design
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Download QR-Code
Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Invitation Card Maker Pro
Invitation Card Maker Pro
Download QR-Code
Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Spirits Wave EVP Scanner
Spirits Wave EVP Scanner
Download QR-Code
Spirits Wave EVP Scanner
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Contacts Widget - Speed Dial
Contacts Widget - Speed Dial
Download QR-Code
Contacts Widget - Speed Dial
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Ghost Speaker Spirit Box
Ghost Speaker Spirit Box
Download QR-Code
Ghost Speaker Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Sav PDF Viewer Pro
Sav PDF Viewer Pro
Download QR-Code
Sav PDF Viewer Pro
Entwickler: Saverio Morelli
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Analog M3 Watch Face
Analog M3 Watch Face
Download QR-Code
Analog M3 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Frontier 2 Watch Face
Frontier 2 Watch Face
Download QR-Code
Frontier 2 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
RUN 3: Watch Face
RUN 3: Watch Face
Download QR-Code
RUN 3: Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Download QR-Code
Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Business Blue Shadow
Business Blue Shadow
Download QR-Code
Business Blue Shadow
Entwickler: ZKin
Preis: Kostenlos

Spiele
Spelling Master PRO
Spelling Master PRO
Download QR-Code
Spelling Master PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Math Games PRO 16-in-1
Math Games PRO 16-in-1
Download QR-Code
Math Games PRO 16-in-1
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Dino Puzzle for Kids
Dino Puzzle for Kids
Download QR-Code
Dino Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Crush the Jelly
Crush the Jelly
Download QR-Code
Crush the Jelly
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Effesteria Nombo Card
Effesteria Nombo Card
Download QR-Code
Effesteria Nombo Card
Entwickler: Effesteria
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Adventure in Wonderland
Adventure in Wonderland
Download QR-Code
Adventure in Wonderland
Entwickler: Syntaxity
Preis: Kostenlos
White Room
White Room
Download QR-Code
White Room
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Zug Simulator: u bahn Pro
Zug Simulator: u bahn Pro
Download QR-Code
Zug Simulator: u bahn Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Incredible Box - RollingPuzzle
Incredible Box - RollingPuzzle
Download QR-Code
Incredible Box - RollingPuzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Fruit Frenzy Tiles
Fruit Frenzy Tiles
Download QR-Code
Fruit Frenzy Tiles
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Find Picture Different!
Find Picture Different!
Download QR-Code
Find Picture Different!
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Sort And Arrange - Thinking
Sort And Arrange - Thinking
Download QR-Code
Sort And Arrange - Thinking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Click Planet - Spacecraft
Click Planet - Spacecraft
Download QR-Code
Click Planet - Spacecraft
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
[365fun] Matching Game2
Download QR-Code
[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
Download QR-Code
[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
Chain the Color Block
Download QR-Code
Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
SciFi Survivor Premium
Download QR-Code
SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
King of Defense 2: TD Premium
Download QR-Code
King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Download QR-Code
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
King of Defense Premium
Download QR-Code
King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Gradia - Icon Pack
Gradia - Icon Pack
Download QR-Code
Gradia - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squirclecut - Icon Pack
Squirclecut - Icon Pack
Download QR-Code
Squirclecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Download QR-Code
Rigoletto - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
BlossomLine - Pink Icon Pack
BlossomLine - Pink Icon Pack
Download QR-Code
BlossomLine - Pink Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
Download QR-Code
Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
Yaktin Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Purplediant - Icon Pack
Purplediant - Icon Pack
Download QR-Code
Purplediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
LineBula White - Icon Pack
LineBula White - Icon Pack
Download QR-Code
LineBula White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Orange - Icon Pack
Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


