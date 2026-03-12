Knallerpreise im Google Store: 30 Prozent Rabatt auf alle Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4, Pixel 9a und mehr
In diesen Tagen laufen die Amazon Frühlingsangebote, die sich auch für Google-Nutzer richtig auszahlen können, denn von den Millionen preisgesenkten Produkten finden sich auch sehr viele im Google Store bei Amazon. Jetzt könnt ihr euch die Pixel 10-Smartphones zu echten Kampfpreisen sichern und auch bei den Budget-Smartphones sind die Preise stark gefallen – das solltet ihr nicht verpassen.
Es ist wieder die große Zeit der Aktionen angebrochen, denn bei den Amazon Frühlingsangeboten könnt ihr euch jetzt auch im Google Store mit günstigen Produkten eindecken. Die Rabatte erreichen zum Teil Rekordhöhen, sodass die Pixel-Smartphones zu echten Knallerpreisen zu haben sind. Schaut gerne bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei, um die gesamte Bandbreite der Aktionen zu überblicken. Wir zeigen euch die Highlights.
Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones
Die Pixel 10-Smartphones sind die absoluten Flaggschiffe im Google-Portfolio und jetzt mit starken Aktionen bepreist: Im Rahmen der Aktionen gibt es jetzt ganze 30 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, ihr könnt euch starke 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder gar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern. Alle Smartphones der aktuellen Generation sind damit im dreistelligen Euro-Bereich verfügbar. Außerdem gibt es erstmals 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold.
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera...
|999,00 EUR 682,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem...
|1.199,00 EUR 998,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr...
|1.429,00 EUR 995,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives...
|1.899,00 EUR 1.498,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Hohe Rabatte auf die Pixel Budget-Smartphones
Einen wirklichen Topknaller gibt es bei den Budget-Smartphones: Jetzt bietet euch Google das Pixel 9a für nur 359 Euro! Das ist ein Preis, bei dem man zunächst an einen Fehler denken würde, doch dieser ist bereits seit gestern verfügbar. Das Smartphone ist nahezu baugleich mit dem brandneuen Pixel 10a, kostet 200 Euro weniger und wird nach wie vor bis Frühjahr 2032 mit Updates versorgt! Wer ein gutes und günstiges Google-Smartphone sucht, sollte nicht lange zögern. Soll es doch die aktuelle Generation sein (wovon ich abrate, greift lieber zum 9a oder 10er), kann sich jetzt 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern.
|Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und...
|364,90 EUR 354,24 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini...
|579,99 EUR 549,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4 und Pixel Buds
Nicht nur die Smartphones sind rabattiert, sondern der Google Store bei Amazon hält erstmals auch eine wirklich starke Aktion auf die aktuelle Smartwatch-Generation bereit: Ihr könnt euch jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern. Es ist das erste Mal, dass die Smartwatch überhaupt nennenswert rabattiert ist. Aber auch für die Ohren gibt es etwas zu haben, denn jetzt könnt ihr euch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern.
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|499,00 EUR 375,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und...
|149,00 EUR 106,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones...
|249,00 EUR 168,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Weitere Aktionen
Damit erschöpfen sich die Aktionen tatsächlich noch nicht, denn Google bietet auch hohe Rabatte auf das Pixelsnap-Ladesystem, auf Bundles, auf Schutzhüllen, es gibt hohe Rabatte auf die Nest Sicherheitskameras sowie sehr günstige Android Auto Kabellos-Dongles.
» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon
» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten
