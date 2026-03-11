Google Drive & Gemini: Starke neue KI-Funktionen für viele Nutzer – Dateien suchen und zusammenfassen

Im Cloudspeicher Google Drive ist schon vor längerer Zeit die Gemini-KI eingezogen, mit denen die Nutzer sowohl Dateien schneller finden als auch Ordner besser und schneller als bisher überblicken können sollen. Jetzt wird ein großes Update ausgerollt, das die KI-basierte Suchfunktion ausbaut, umfangreichere Zusammenfassungen bietet und einiges mehr.



Laut Googles Vorstellungen ist Drive nicht mehr nur ein Speicherort für die Dateien, sondern eine aktive Kollaborationsplattform, die den Nutzern hilft, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Um das zu verstärken und die Übersicht für die Nutzer zu verbessern wird jetzt die neue Funktion „Ask Gemini“ für viele US-Nutzer mit aktivem Google One KI-Abo ausgerollt. Damit sollen sich Antworten schneller finden und das Verständnis von Inhalten besser vertiefen lassen.

Sofortige Antworten erhalten

Google Drive lässt sich jetzt nicht mehr nur nach Stichworten oder Dateinamen durchsuchen, sondern nach speziellen Anforderungen in natürlicher Sprache. Innerhalb der Suchergebnisse gibt es nun die KI-Übersicht, die die wichtigsten Informationen aus den aufgelisteten Dateien inklusive Quellenangabe zusammenfasst. Damit sollen die Nutzer, analog zur Websuche, die benötigten Antworten erhalten, ohne eines der Dokumente öffnen zu müssen.

Verständnis vertiefen

Mit der neuen Funktion „Ask Gemini in Google Drive“ lassen sich komplexe Fragen zu Dokumente stellen, zu E-Mails, zum Kalender und auch aus dem gesamten Web. So könnt ihr beispielsweise alle eure steuerrelevanten Dateien auswählen und Gemini fragen: „Was sollte ich meinen Steuerberater fragen, bevor ich meine diesjährige Steuererklärung einreiche?“, um eine detaillierte Antwort basierend auf den tatsächlichen Daten zu erhalten.

Die neuen Funktionen werden ab sofort für Betanutzer in den USA eingeführt, die ein Abo bei Google AI Ultra oder Google AI Pro besitzen und die englischsprachige Oberfläche besitzen. Ein deutlich breiterer Rollout dürfte nur wenige Monate entfernt sein. Erst gestern haben wir über die optimierte Gemini-KI in Google Docs berichtet.

