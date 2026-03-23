Google manipuliert Überschriften: Neuer Testlauf in der Websuche ersetzt die Webseitentitel mit KI-Inhalten

Google setzt in der Suche schon seit vielen Jahren auf Künstliche Intelligenz, die unter anderem für die Sortierung und Aufbereitung der Suchergebnisse sorgt. Jetzt wurde ein neuer Testlauf entdeckt, der bei vielen Webmastern nicht gut ankommen dürfte: Google manipuliert die Titel der Webseiten ohne jeglichen Hinweis und ersetzt sie durch passende KI-Schlagzeilen. Eine Katastrophe.



Dass Webmaster nicht mehr viel von Google erwarten sollten, ist spätestens seit dem vergangenen Jahr bekannt und jetzt setzt das Unternehmen noch stärker als bisher auf Manipulation: In den letzten Tagen sind immer wieder manipulierte Überschriften bei den Suchergebnissen aufgetaucht, die nicht den Texten entsprechen, die die Webseiten eigentlich tragen. Google jagt die Titel bzw. Überschriften durch eine KI und liefert deren Ergebnisse aus – ohne jeglichen Hinweis an die Nutzer.

Google hat das Ganze mittlerweile bestätigt und spricht von einem Testlauf, der nur einen kleinen Teil der Webseiten betrifft. Damit will man das Entdeckte relativieren, doch ob großer oder kleinen Testlauf spielt schlussendlich gar keine Rolle. Die Frage ist viel mehr, warum man überhaupt auf eine solche Manipulation setzt und dann auch noch sowohl die suchenden Nutzer als auch die Webmaster darüber im Dunkeln lässt.

Völlig neu ist dieses Thema nicht, denn Google setzt schon seit Ende letzten Jahren auf Manipulation der Discover-Überschriften, die nicht mehr den ausgelieferten Inhalt wiedergeben. Weder Titel noch Vorschaubild sind verlässlich, sodass die klickenden Nutzer nicht wissen, was sie erwartet. Jetzt kommt das Ganze in die Websuche und dürfte wohl recht bald zum Standard erhoben werden.

Weder als Nutzer noch als Webmaster kann man sich dagegen wehren, sodass man entweder Alternativen nutzen sollte oder sich damit abfinden muss, dass die Angaben einfach nicht mehr korrekt sind. Die nächste Hiobs-Botschaft für das durch Google-Aktivitäten sterbende Web.

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[heise]