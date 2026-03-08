Google-Suche: So könnt ihr die Personalisierung jetzt temporär abschalten + neutrale Ergebnisse erhalten

Viele Nutzer dürften schon einmal davon gehört haben, dass die Google Websuche personalisiert ist, sodass sich die Suchergebnisse bei eingeloggten Nutzern von den neutralen Ergebnislisten unterscheiden. Doch dadurch wird nicht nur Relevanz geschaffen, sondern auch eine völlig unbeabsichtigte Filterblase. Heute zeigen wir euch, wie ihr diese Personalisierung vorübergehend abschalten könnt, ohne etwas an den Einstellungen verändern zu müssen.



Die Personalisierung gehört sicherlich zu den wichtigsten defensiven Funktionen der Websuche, ist für die Nutzer aber nicht unbedingt transparent. Seit einiger Zeit bietet man den Nutzern zwar die Möglichkeit, die Websuche-Personalisierung abzuschalten, doch das muss man bei jeder Anfrage erneut anfordern. Daher hatten wir euch damals gezeigt, wie ihr die Personalisierung in der Google Websuche dauerhaft abschalten könnt und heute betrachten wir den Mittelweg. Denn es gibt auch eine temporäre Möglichkeit der Abschaltung.

Google-Suchergebnisse temporär neutral verwenden

Um die Google Websuche in einer Variante ohne Personalisierung zu verwenden, müsst ihr einen zusätzlichen Parameter verwenden, der einfach an die URL angehangen wird. Es handelt sich um den auf Null zu stellenden Parameter pws. Um diesen zu verwenden, müsst ihr einfach nur den Eintrag &pws=0 an das Ende der URL anhängen. Es lässt sich auch am Anfang nach dem ersten Parameter oder an anderer Stelle einfügen, doch die korrekte Stelle ist für Laien nicht immer einfach zu erkennen.

Der Parameter pws steht für „personal web search“ und sorgt dafür, dass die normalerweise angewendeten Personalisierungen für die Auswahl und Reihung der Suchergebnisse nicht zum Einsatz kommen. Das kann die Ergebnisse verändern, in eher neutralen oder neu entdeckten Bereichen kann es aber auch sein, dass es ohnehin keine Personalisierung gegeben hätte.

Diese Abschaltung gilt für die gesamte Session, bis ihr das Browserfenster schließt. Ihr könnt auch mehrere Suchbegriffe nacheinander eingeben oder auch einmal auf einen Link klicken und wieder zurückkehren. Der Parameter wird für alle folgenden Anfragen im selben Browserfenster automatisch beachtet. Das kann ein interessanter Mittelweg zu den anderen beiden Varianten sein.

Bei Bedarf könnt ihr euch einfach einen neuen Bookmark für die Google-Suche im Browser ablegen. Hängt an die Startseite den Parameter an und schon könnt ihr bei Nutzung dieses Weges stets die Variante ohne Personalisierung verwenden.

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.