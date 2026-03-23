Android: Amazon bringt neues Fire Phone ohne Apps – neuer Smartphone-Anlauf mit Alexa-KI (Bericht)

Der Smartphone-Markt rund um Android steht vor ganz massiven Veränderungen und es zeichnet sich immer mehr ab, dass es Android-Apps sehr viel schneller als erwartet an den Kragen gehen wird. Wie jetzt aus gut informierten Quellen bekannt geworden ist, will auch Amazon mit einem völlig neuen Fire Phone noch einmal in den Markt einsteigen. Mit Alexa und ohne Apps.



Amazon hat ein riesiges Portfolio an eigenen Hardware-Produkten, die allesamt recht erfolgreich sind – das gilt unter anderem für die seit vielen Jahren angebotenen Fire Tablets. Aufbauend auf diesem Erfolg hatte das Unternehmen im Jahr 2014 ein Fire Phone vorgestellt und auf den Markt gebracht, das allerdings sensationell gefloppt ist. Dass hatte auch Amazon selbst eingestanden und das Gerät schon wenige Monate nach Verkaufsstart wieder vom Markt genommen.

Laut gut informierten Quellen lässt man sich von der Vergangenheit nicht abschrecken und arbeitet derzeit an einem ganz neuen Fire Phone, das diesmal mit anderen Vorzeichen starten soll. Es soll weiter auf Android setzen, doch weitestgehend ohne klassische Apps auskommen. Stattdessen soll Alexa der Mittelpunkt des Smartphone-Alltags werden und mit dynamischen Oberflächen glänzen, die den Nutzern alle Funktionen bieten, ohne dass sie in die Apps wechseln müssen.

Bisher handelt es sich nur um Gerüchte, doch diese stammen aus gut informierter und normalerweise sehr zuverlässiger Quelle. Damit schlägt auch Amazon eine Richtung ein, die ich hier im Blog in den letzten Tagen mehrfach beleuchtet hatte – nämlich das bevorstehende Aus oder zumindest der starke Bedeutungsverlust für die Android-Apps. Google kann das in dieser Deutlichkeit noch nicht aussprechen, tendiert aber ebenfalls in diese Richtung.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dem Fire Phone und auch der Entwicklung rund um Android weitergeht. Vermutlich wird Amazon nicht zu einem ernsthaft konkurrierenden Smartphone-Hersteller aufsteigen können, aber dennoch kann man Tendenzen setzen und Richtungen vorgeben, denen andere Hersteller folgen könnten.

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[Futurezone]

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