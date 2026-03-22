Android wird sich wohl massiv verändern: KI zieht sehr tief ein, Apps werden ersetzt und Sideloading erschwert

Google entwickelt das Betriebssystem Android seit vielen Jahren mit hohem Tempo, bringt selbst zwischen den Hauptversionen größere Neuerungen und sorgt stets für eine moderne Plattform. Android verändert sich ständig, doch was in den nächsten Jahren oder gar Monaten bevorsteht, dürfte alles Bisherige sprengen: Das Betriebssystem steht eventuell vor einer völligen Neuausrichtung.



In der digitalen Welt bleibt vor allem wegen der KI kaum ein Stein auf dem anderen und auch rund um das Betriebssystem Android ist in den nächsten Jahren und auch schon Monaten mit großen Veränderungen zu rechnen. Wie diese aussehen werden, dürften wir spätestens im Mai zur Google I/O erfahren, doch schon jetzt zeigt sich, in welche Richtung es geht – nämlich der Wandel vom Betriebssystem zu einer vollständig KI-basierten Plattform.

Google kündigt intelligentes System und ‚amazing things‘ an

Vor knapp einem Monat hat Google selbst verkündet, dass Android in diesem Jahr einen völlig neuen Weg einschlagen wird – natürlich in Kombination mit Künstlicher Intelligenz. Man stellt ‚amazing things‘ in Aussicht, die die Nutzer schon sehr bald mit Android tun können. Man spricht gar davon, dass Android vom „Operating System“ zu einem „Intelligent System“ umgebaut werden wird. Natürlich bleibt es per Definition ein Betriebssystem, aber der Umgang mit der Plattform und den Geräten dürfte sich vollständig ändern.

Die Grundlagen für diese Entwicklung werden mit Angeboten wie der ständigen Live-Verfügbarkeit der KI sowie der Smartphone-Kontrolle für die Gemini-KI bereits geschaffen. KI-Agenten sollen die Kontrolle übernehmen. Wohin die Reise genau gehen wird, dürften wir in Kürze erfahren.

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Das Ende der Android-Apps?

Google will Android zu einer Plattform umbauen, auf der KI-Agenten das Sagen haben. Diese sollen keine Apps mehr ausführen müssen, so wie sie das heute noch tun, sondern direkt interagieren können. Der Umbau vom OS zum Intelligen System zeigt schon, dass die Apps massiv an Bedeutung verlieren werden und die Nutzer wohl nur noch in Ausnahmefällen mit diesen interagieren müssen. Braucht es dann doch noch eine App, sollen diese dynamisch von der Gemini-KI generiert werden.

Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen zusammengefasst, warum Android-Apps wohl langfristig auf das Abstellgleis geschoben werden – die KI ist nur einer der Gründe. Nur wenige Tage später hatte Nothing-Gründer Carl Pei in eine ähnliche Kerbe geschlagen und das Ende der Apps prophezeit – und mit dieser Meinung ist er in der Branche wahrlich nicht allein. Die schon bald startenden massiven Einschränkungen für das Sideloading werden dafür sorgen, dass Google das App-Ökosystem mehr als bisher unter Kontrolle bekommt und entsprechende Maßnahmen für den Übergang zu KI-Agenten geschaffen werden.

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Android wird sich in den nächsten Jahren und wahrscheinlich schon Monaten sehr massiv verändern. Was diese Veränderungen alles mitbringen und vor allem, ob die Nutzer alle diese Wege mitgehen, werden wir schon sehr bald sehen. Schon jetzt ist Android 17 der wichtigste Release seit Jahren.

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.