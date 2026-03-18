Pixel Feature Drop: Gemini Screen Automation startet für US-Nutzer – übernimmt die Smartphone-Kontrolle

Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop hat Google vor wenigen Tagen den Start von Gemini Screen Automation angekündigt und jetzt zieht diese KI-basierte Smartphone-Steuerung bei ersten Pixel 10-Nutzern ein. Mit dieser Funktion soll die Gemini-KI einige alltägliche Smartphone-Aufgaben übernehmen. Ein Prompt genügt und die KI wird zur Erledigung der gewünschten Aufgaben aktiv.



Mit der neuen Gemini Bildschirmautomatisierung zieht erstmals eine KI-Steuerung auf den Pixel 10-Smartphones ein, die die Kontrolle über das Gerät übernehmen und sowohl Apps als auch das Betriebssystem steuern kann. So lassen sich beispielsweise Fahrten über Dienste wie Uber und Lyft buchen oder Bestellungen für Essen und Einkäufe via DoorDash, Uber Eats und Starbucks aufgeben. Die Besonderheit liegt darin, dass Gemini sogar hochspezifische Anweisungen verstehen soll.

Ein detaillierter Sprachbefehl wie etwa die Anfrage „Bestelle einen Strawberry Açaí Lemonade Refresher und ein Sandwich“ reicht aus, damit die Gemini-KI die entsprechenden Schritte in der App selbstständig einleitet. Aus technischer Sicht läuft die Automatisierung in einem sicheren, virtuellen Fenster auf dem Pixel-Gerät ab und nutzt eine cloudbasierte Verarbeitung. Die Nutzer soll dabei stets die Kontrolle behalten und eingreifen können – tragen also auch für automatisierte Dinge die Verantwortung.

Eine aktive Benachrichtigung zeigt den aktuellen Fortschritt der Aufgabe an und bietet die Möglichkeit, den Vorgang jederzeit abzubrechen, wenn etwas nicht nach Wunsch läuft. Das gilt insbesondere für den Kauf und die Bezahlung: Bevor es ans Bezahlen geht, hakt Gemini bei Bedarf noch einmal beim Nutzer nach, um einen Irrtum soweit wie möglich auszuschließen. Gemini kann etwa noch einmal die gewünschte Filiale oder Getränkegröße klären, sodass der endgültige Kaufabschluss immer vom Nutzer selbst bestätigt wird.

Wie viele Aufgaben Gemini auf diese Weise täglich für einen erledigt, hängt auch vom jeweiligen Abo-Modell ab. In der kostenlosen Version sind fünf Anfragen pro Tag enthalten. Das Limit steigt bei AI Plus auf 12, bei AI Pro auf 20 und bei AI Ultra auf bis zu 120 tägliche Anfragen. Jetzt wird das Update für das Pixel 10, 10 Pro und 10 Pro XL (sowie inoffiziell für das Pixel 10 Pro Fold) mit Android 16 QPR3 für US-Nutzer verteilt und lässt sich direkt in den Einstellungen der Gemini-App aktivieren.

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