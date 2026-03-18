Android: Pixel Wetter bekommt ein neues Homescreen-Widget – modernes Design und weniger Details (Galerie)

Die exklusiv auf den Pixel-Smartphones angebotene App Pixel Wetter dürfte sehr viele Nutzer haben, die die Anwendung nicht nur im Vollbild nutzen, sondern auch in eher passiver Form als Homescreen-Widget. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das Änderungen an den Widgets vornimmt, die vermutlich nicht allen Nutzern gefallen: Die Designer schaffen mehr Übersicht, zeigen je nach Konfiguration aber auch weniger Details.



Die Android-App Pixel Wetter hat in den letzten Monaten einige kleinere Verbesserungen erhalten, die sich durch eher minimale Anpassungen an der Oberfläche zeigen. Jetzt kommen diese mit dem jüngsten Update auch in den Homescreen-Widgets an, bei denen das allerdings etwas größere Auswirkungen hat. Man ändert einige Farben, hebt die Wettervorschau für die nächsten Tage mit einer veränderten Darstellung hervor und vergrößert die Abstände zwischen den Elementen.

Auf obigen Screenshots seht ihr im ersten und dritten Bild das zuvor genutzte Design und auf dem 2. und 4. Bildschirmfoto das neue Design nach dem Update. Wie ihr sehen könnt, heben sich die Bereiche für die Prognosen deutlich durch eine andere Hintergrundfarbe hervor. Aber das ist nicht alles, denn durch die größeren Abstände bleibt weniger Platz innerhalb des Widgets. Bei den beiden letzten Screenshots ist schon zu sehen, dass statt fünf Tage nur noch vier Tage gezeigt werden können.

Der verlorene Tag ist sicherlich zu verschmerzen, doch in der kleineren Variante des Widgets macht die Größenveränderung etwas mehr aus – denn bei diesem verschwindet die Prognose für den nächsten Tag vollkommen. Wer die Prognose weiterhin sehen möchte, muss also das Widget in der Höhe vergrößern. Das ist schnell gemacht, dürfte aber auf manchen gut organisierten Homescreens zur Herausforderung werden.

Man könnte es wohl mit „kleine Änderung, große Wirkung“ zusammenfassen. Denn wirklich auffallen tun die größeren Abstände nicht und ich denke nicht, dass es die Lesbarkeit in irgendeiner Form verbessert. Vielleicht gibt es ja auch an dieser Stelle bald die Rolle Rückwärts.

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