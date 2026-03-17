Pixel Watch 4 Aktionen: Jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Google-Smartwatches sichern (Google Store)

Google ist mit den Pixel Watch 4 Smartwatches sehr erfolgreich, die Nutzer zeigen sich sehr zufrieden und jetzt gibt es im Rahmen starker Aktionen gute Gründe, ebenfalls dazuzugehören: Nur für wenige Tage könnt ihr euch jetzt im Google Store bei Amazon ganze 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern, die bisher aufgrund ihres Erfolges kaum rabattiert zu haben war.



Auch wenn die Amazon Frühlingsangebote offiziell beendet sind, gehen die Aktionen im Google Store bei Amazon in einigen Kategorien weiter – und das in derselben Höhe oder gar mit noch höherem Rabatt als in der Aktionswoche. Speziell bei den aktuellen Smartwatch-Flaggschiffen könnt ihr jetzt sparen und vielleicht erstmals eine Google-Smartwatch ausprobieren oder von der nicht mehr unterstützten ersten Generation auf das neueste Modell wechseln.

Nach einer langen Flaute in puncto Pixel Watch 4-Aktionen scheint der Google Store bei Amazon nun genügend Lagerbestand zu haben, um starke Aktionen zu fahren, von denen ihr natürlich profitieren könnt: Jetzt gibt es für die Smartwatch-Varianten mit 41mm ganze 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 LTE oder sogar 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 WLAN. Beide Kombinationen sind natürlich in unterschiedlichen Farben erhältlich, die zum Teil verschiedene Preise haben.

Möchtet ihr euch eine größere Smartwatch sichern, gibt es jetzt auch Aktionen auf die 45mm-Variante: Es gibt aktuell 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 LTE31 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 WLAN. Das solltet ihr wirklich nicht verpassen und diese Rabatte bei Bedarf mitnehmen. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Farben und unterschiedlich hohe Rabatte.

Schaut einfach mal bei den Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, die auch hohe Rabatte auf viele andere Pixel-Geräte bereithält.

Letzte Aktualisierung am 14.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.