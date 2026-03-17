Google Fotos: Ask Photos startet in Deutschland – neue KI-Bildbearbeitung bringt Gemini in die Fotogalerie

In diesen Tagen erhalten viele Nutzer von Google Fotos ein großes Update, das die starke KI-Suche Ask Photos im Gepäck hat und völlig neue Möglichkeiten zur Erkundung des eigenen Fotostreams bietet. Doch die Ask-Funktion zieht nicht nur in die Suchfunktion ein, sondern auch direkt in die Galerie, wo sie sprachgesteuerte Bearbeitungsmöglichkeiten bietet.



Mit Ask Google Fotos zieht in diesen Tagen eine neue KI in der Android-App der Fotoplattform ein, die endlich auch in Deutschland startet und ganz neue Möglichkeiten zum Durchsuchen des Fotoarchivs bietet. Wir haben euch die neuen Funktionen im verlinkten Artikel bereits ausführlich beschrieben und jetzt schauen wir uns die zweite Kategorie an, die ebenfalls mit der Ask-Funktionalität ausgerüstet wird – nämlich die Einzelansicht.

Nach dem Update steht die Ask-Funktion direkt in der Einzelansicht jedes Bildes bereit und bietet die Möglichkeit, dieses mit einer simplen Anfrage zu bearbeiten. Statt die Fotobearbeitung öffnen und viele Werkzeuge anwenden zu müssen, reicht ein einfacher Prompt in Textform oder per Spracheingabe, um die gewünschte Änderung vorzunehmen. Ihr beschreibt einfach die gewünschten Änderungen und diese werden von der im Hintergrund arbeitenden Gemini-KI umgesetzt.

Zu den Möglichkeiten gehört es etwa, das aktuell gezeigte Foto beschreiben zu lassen oder auch nur bestimmte Details der Darstellung beschreiben zu lassen. Es lässt sich ein Dokument in Textform umwandeln, es lassen sich ähnliche Bilder in der Galerie suchen oder sogar direkt aus dem Prompt heraus Bearbeitungen vornehmen. Also vieles, was auch der Gemini-ChatBot nach dem Upload eines Fotos kann, ohne diesen Umweg nehmen zu müssen. Denn mit Google Fotos sitzt man direkt an der Quelle.

Diese Bearbeitungsmöglichkeiten sind noch recht jung, wurden erst vor wenigen Wochen für US-Nutzer eingeführt und starten jetzt ebenfalls für alle Nutzer in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben euch den Umfang der neuen Funktion bereits ausführlich in unserem Artikel zu den Ask Fotos Bildbearbeitungsmöglichkeiten vorgestellt. Schaut doch mal herein und dann in eure App, ob ihr es schon verwenden könnt.

» Google Fotos: Neue KI-Suchfunktion ‚Ask Photos‘ startet in Deutschland – lässt Gemini-KI nach Fotos fragen

» Gemini Nano Banana: KI-Bildbearbeitung erhält exakte Auswahl und Anmerkungen zur Bearbeitung (Teardown)

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.