Google Play Store Aktion: Diese 82 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das PayPal-Aus bei Google Pay, über das Pixel Watch Update und zeigen euch das Gemini Nano Banana-Update. Schaut euch auch die Google Translate-Widgets an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 17.03.2026

Google Wallet: PayPal-Unterstützung wird jetzt auch in Deutschland eingestellt – verschwindet in Kürze

Apps
Home Plan Creator Floorplan 3D
Home Plan Creator Floorplan 3D
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Home Plan Creator Floorplan 3D
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
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Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Wasserwaage PRO - Lineal
Wasserwaage PRO - Lineal
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Wasserwaage PRO - Lineal
Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
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InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Learn to Draw
Learn to Draw
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Learn to Draw
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Piano Composer – Record Music
Piano Composer – Record Music
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Piano Composer – Record Music
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Number to word convert offline
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Number to word convert offline
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
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Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Mockup for Everything - Design
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Mockup for Everything - Design
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
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IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
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Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Invitation Card Maker Pro
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Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Spirits Wave EVP Scanner
Spirits Wave EVP Scanner
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Spirits Wave EVP Scanner
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Dash Analog Watch face
Dash Analog Watch face
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Dash Analog Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Active 2: Watch face
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Active 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Outlined Watch Face
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Outlined Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog M3 Watch Face
Analog M3 Watch Face
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Analog M3 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Gemini Nano Banana: KI-Bildbearbeitung erhält exakte Auswahl und Anmerkungen zur Bearbeitung (Teardown)

Google Translate: Viele neue Übersetzen-Widgets für den Homescreen starten – bringen Schnellzugriffe




pixel angebote

Spiele
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
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Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
The Room Stalker
The Room Stalker
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The Room Stalker
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Over The Bridge PRO
Over The Bridge PRO
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Over The Bridge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Merge City Premium -Home decor
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Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
[VIP] +9 Blessing Cash Knight
[VIP] +9 Blessing Cash Knight
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[VIP] +9 Blessing Cash Knight
Entwickler: SUPERCLAY Inc
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
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Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Animal Puzzle for Kids
Animal Puzzle for Kids
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Animal Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Lovely Animals Puzzle
Lovely Animals Puzzle
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Lovely Animals Puzzle
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
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Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Car Racer Vr Pro
Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
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Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: 1,19 €
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
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Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
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Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
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Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
Preis: Kostenlos
Magnet Balls: Physics Puzzle
Magnet Balls: Physics Puzzle
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Magnet Balls: Physics Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Magnet Balls 2
Magnet Balls 2
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Magnet Balls 2
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Magnet Balls PRO: Puzzle
Magnet Balls PRO: Puzzle
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Magnet Balls PRO: Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Christmas Puzzle Premium
Christmas Puzzle Premium
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Christmas Puzzle Premium
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Shuriken Jump
Shuriken Jump
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Shuriken Jump
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Crazy Owls Puzzle
Crazy Owls Puzzle
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Crazy Owls Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Crazy Halloween Puzzle
Crazy Halloween Puzzle
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Crazy Halloween Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Find 10 Differences 120 Levels
Find 10 Differences 120 Levels
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Find 10 Differences 120 Levels
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
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Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
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Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
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Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
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RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Dot - Aline Same Color Dots
Dot - Aline Same Color Dots
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Dot - Aline Same Color Dots
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Dino Puzzle for Kids
Dino Puzzle for Kids
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Dino Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
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Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Crush the Jelly
Crush the Jelly
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Crush the Jelly
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
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Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
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Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Adventure in Wonderland
Adventure in Wonderland
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Adventure in Wonderland
Entwickler: Syntaxity
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Golden Gradient Icon Pack
Golden Gradient Icon Pack
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Golden Gradient Icon Pack
Entwickler: PizzApp Design
Preis: Kostenlos
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
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Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
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Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
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Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
PasteLina - Icon Pack
PasteLina - Icon Pack
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PasteLina - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
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Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Square - White Icon Pack
Lines Square - White Icon Pack
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Lines Square - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Square - Neon icon Pack
Lines Square - Neon icon Pack
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Lines Square - Neon icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Lines Icon Pack
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Red Carpet - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Watermelon - Lines Icon Pack
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Watermelon - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Bubble Gum - Lines Icon Pack
Bubble Gum - Lines Icon Pack
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Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
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Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Viorange - Line Icon Pack
Viorange - Line Icon Pack
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Viorange - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Earth - Lines Icon Pack
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Sun Flower - Line Icon Pack
Sun Flower - Line Icon Pack
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Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
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Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
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Diamond - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

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Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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