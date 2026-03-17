Pixel Watch: Google veröffentlicht ein überraschendes Update für die Smartwatch – bringt LTE-Verbesserung

Google hatte zu Beginn des Monats nach längerer Zeit wieder ein Pixel Watch Feature Drop veröffentlicht, das eine Reihe von neuen Funktionen auf die Smartwatches der zweiten bis vierten Generation brachte. Jetzt folgt ein Update für die erste Generation, das als März-Paket ausgerollt wird und Verbesserungen beim integrierten Modem vornehmen soll.



Die Google Pixel Watch der ersten Generation hat das Ende ihrer Supportzeit bereits im vergangenen Herbst erreicht und erhält demnach weder Sicherheitsupdates noch neue Funktionen – doch es gibt Ausnahmen. Schon im Oktober letzten Jahres wurden als Abschieds-Update, das kalendarisch nicht mehr in den Zeitraum gefallen ist, eine ganze Reihe von Verbesserungen auf die Smartwatch gebracht und jetzt folgt erneut ein Update.

Vor wenigen Stunden wurde das März-Update für die Pixel Watch der ersten Generation veröffentlicht, bei dem es sich um ein „additional march 2026 update“ handelt – also eine zusätzliche Aktualisierung außerhalb der Reihe von auch außerhalb des offiziellen Support-Zeitraums. Die einzige verkündete Verbesserung ist ein Update für das Modem, das offenbar ausgerechnet beim Anruf des amerikanischen Notrufs Probleme machen konnte:

Konkret heißt es „Bug fixes to improve E911 Emergency dialing behavior“. Ob sich der Bug tatsächlich nur auf den amerikanischen Notruf bezieht oder auch für andere Notrufnummern rund um die Welt gilt, lässt sich nicht sagen. Das Update wird in jedem Fall im Laufe der nächsten Tage und Wochen global für alle Nutzer ausgerollt. Ebenfalls unbekannt ist, ob das identifizierte Problem auch in den folgenden Smartwatch-Generationen steckt und dort bereits behoben wurde oder mit einem kommenden Update behoben werden wird.

Ein WearOS- oder Android-Update gibt es nicht mehr, daher wäre ein Upgrade auf eine aktuelle Smartwatch empfohlen. Wer noch mit einer Pixel Watch der ersten Generation unterwegs ist, könnte jetzt einen guten Zeitpunkt für ein Upgrade auf das aktuelle Flaggschiff haben. Denn es gibt derzeit 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 im Google Store bei Amazon.

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[Pixel Community]

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