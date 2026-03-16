Google Translate: Viele neue Übersetzen-Widgets für den Homescreen starten – bringen Schnellzugriffe

Die Android-App Google Translate dürfte von vielen Nutzern verwendet werden, um immer wieder einzelne Worte, Sätze oder auch ganze Texte, Bilder und andere Dinge zu übersetzen. Um den Zugriff auf häufig genutzte Tools und Sprachenpaare zu erleichtern, werden nun eine Reihe von Homescreen-Widgets für den Schnellzugriff ausgerollt. Diese können jetzt verwendet werden.



Die schnellen Übersetzungen und der große Funktionsumfang von Google Translate können im Alltag sehr praktisch sein, sodass wohl viele Nutzer das Tool auf dem Homescreen oder an anderer Stelle schnell erreichbar haben. In den meisten Fällen startet man die App, wählt das gewünschte Sprachenpaar oder wechselt in den benötigten Modus und kann loslegen. Geht man dabei häufig dieselben Schritte, lässt sich das jetzt mit den neuen Widgets abkürzen.

Mit den neuen Google Translate Widgets lassen sich jetzt beliebige Sprachenpaare direkt auf den Homescreen bringen, sodass direkt mit dem ausgewählten Paar gestartet werden kann. Das kann sehr hilfreich sein und Zeit sparen, wenn man häufig mehr als eine Sprache oder Übersetzungsrichtung benötigt. Zusätzlich gibt es jetzt eine Reihe von 1×1-Buttons, die direkt in eine der zusätzlichen Übersetzungen starten: Übersetzung per Kamera, per Mikrofon, Konversationsmodus, Übersetzung vom Zwischenablage-Inhalt oder der Sprachen-Lernen-Modus.

Weitere Widgets ermöglichen es, all diese Funktionen in einem unterzubringen, so wie man das schon zuvor in anderen Formen geboten hatte. Auf obigen Screenshots seht ihr schon eine gute Auswahl der wichtigsten Homescreen-Widgets. Und möchte man gewisse Sätze unbedingt im Blick behalten, lässt sich mit einem weiteren Widget eine Liste der gespeicherten Übersetzungen auf dem Homescreen ablegen.

Die neuen Homescreen-Widgets sind Teil des jüngsten Updates auf die Version 10.8, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird.

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Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.