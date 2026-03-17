Google Wallet: PayPal-Unterstützung wird jetzt auch in Deutschland eingestellt – verschwindet aus Google Pay

Das mobile Bezahlen mit Google Pay ist nach wie vor eine der Hauptfunktionen von Google Wallet und dürfte von vielen Nutzern mit unterschiedlichsten Bezahlmethoden hinterlegt sein. Jetzt hat PayPal angekündigt, dass auch in Deutschland schon in wenigen Tagen der Stecker für alle neuen Nutzer und im Laufe der Zeit für alle Bestandsnutzer gezogen wird. Das hat sich lange abgezeichnet.



Für viele Menschen in Deutschland war die Integration von PayPal in Google Wallet die erste Möglichkeit, die mobile Bezahlplattform zu verwenden – denn die Banken zeigten sich über Jahre wenig kooperativ. Mittlerweile hat sich das etwas geändert, doch PayPal dürfte nach wie vor von sehr vielen Nutzern innerhalb von Google Pay/Wallet verwendet werden. Doch damit ist es bald vorüber, denn PayPal hat nun das baldige Aus verkündet.

Laut einer E-Mail, die derzeit an alle aktiven Nutzer versendet wird, wird es schon ab dem 31. März 2026 nicht mehr möglich sein, PayPal als Bezahlmethode in Google Pay zu hinterlegen – also schon in zwei Wochen. Bestehende Integrationen sollen laut PayPal weiterhin genutzt werden können – allerdings nur bis auf Weiteres. Sobald die Pay-App neu eingerichtet oder das Smartphone-App gewechselt wird, ist die dafür notwendig Neuanlage nicht mehr möglich. Aber auch PayPal oder Google Pay könnten vielleicht eines Tages den Stecker ziehen.

Schon im vergangenen Jahr wurde die Nutzung von Paypal in Google Wallet in den USA und einigen weiteren Ländern eingestellt. Für den deutschen Markt hatte man eine Einstellung damals dementiert – doch jetzt sind Fakten geschaffen worden. Wer PayPal als Hauptmethode oder gar einzige Methode in Google Pay verwendet, sollte sich trotz möglicher Weiternutzung recht schnell nach einer Alternative umsehen.

PayPal bewirbt als Alternative die eigene Payment-App für das Smartphone, doch die meisten Nutzer dürften wohl bei Google Pay bleiben wollen. Mittlerweile ist die Liste der unterstützenden Banken auch in Deutschland so lang, dass die allermeisten Nutzer dazu die Möglichkeit haben müssten.

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