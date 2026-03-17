Google Kalender: Internationale Terminplanung wird leichter – Update optimiert Zeitzonen (Screenshot)

Veröffentlicht am von Jens
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Viele Nutzer verwenden den Google Kalender nicht nur für die eigene Terminplanung oder im engen Umkreis, sondern vielleicht im Business-Umfeld oder für sonstige Bereiche mit mehreren Zeitzonen. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das die Arbeit mit der Zeitzonen-Auswahl deutlich erleichtert. Statt einer langen Liste gibt es nun ein filterndes Suchfeld.


google kalender new logo 2020

Der Google Kalender ist für viele Menschen ein echtes Standardwerkzeug und macht selbst bei internationaler Verwendung eine gute Figur. Der Kalender weiß sehr genau, in welcher Zeitzone man sich befindet und kann auch mit den unterschiedlichsten Angaben innerhalb der Termine gut umgehen. Die Auswahl einer Zeitzone abseits des eigenen Standorts konnte allerdings in der Vergangenheit zur Geduldsprobe werden. Denn die Liste der Zeitzonen mit ihren exakten Ortsangaben war sehr lang.

google kalender zeitzonen

Jetzt hat man das Auswahlfeld verändert, sodass es sich um ein Suchfeld inklusive Auswahl handelt. Wer eine Zeitzone auswählen möchte, kann das auch weiterhin tun, kann auf Wunsch aber auch einfach eine Zeitzone oder einen Ortsnamen eingeben und die Liste schnell filtern. Auf obigem Screenshot könnt ihr die neue Variante sein. Die neue Auswahl ist deutlich komfortabler und intuitiver gestaltet als bisher.

Das Update ist standardmäßig aktiviert und erfordert keine speziellen Einstellungen. Es steht allen zur Verfügung, völlig unabhängig davon, ob ihr reguläre Google Workspace-Kunden oder Workspace Individual-Abonnenten seid oder einfach nur ein persönliches Google-Konto nutzt. Der schrittweise Rollout für sogenannte Rapid Release-Domains hat bereits am 12. März 2026 begonnen und wird innerhalb von rund zwei Wochen für diese Nutzergruppe sichtbar sein.

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[Google Workspace Blog]

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