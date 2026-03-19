Android: Das Wetter wird bunt – Google Uhr aktualisiert die Symbole für die Wetterlage (Screenshots)

Die Android-App Google Uhr dürfte von vielen Millionen Nutzern verwendet, steht aber dennoch eher weniger im Fokus und erhält dementsprechend nur selten Updates. Doch in diesen Tagen ist es wieder soweit, denn aktuell wird eine neue Version über den Google Play Store ausgerollt, die eine zuletzt vorgenommene Änderung rückgängig macht: Das Wetter ist jetzt wieder bunt.



Mit der Google Uhr lassen sich viele Funktionen rund um Uhrzeit, Wecker, Zeitzonen und andere Dinge nutzen, wobei wohl vor allem der Wecker von den meisten Nutzern verwendet werden dürfte. Natürlich spielen gerade bei dieser App Zeitzonen eine wichtige Rolle, für die sich einzelne Uhren anlegen und in der Übersicht anzeigen lassen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr eine solche Darstellung sehen.

Auf dem linken Screenshot seht ihr die zuvor genutzte Variante und rechts die neue Version, die nach dem Update zum Einsatz kommt. Auf den ersten Blick fällt der Unterschied vielleicht gar nicht auf, doch tatsächlich gibt es eine relevante Anpassung: Die Icons für die Darstellung der aktuellen Wetterlage am ausgewählten Ort sind nun wieder in Farbe gehalten. Bei der Mond-Nacht-Anzeige fällt das nicht auf, bei Wolken und Sonnenschein aber umso mehr.

Es ist nur eine kleine Änderung, doch offenbar hält man sie im Team der Google Uhr für wichtig. Denn erst vor wenigen Monaten wurde nach vielen Jahren von den farblichen Icons auf die Monochrom-Variante umgestellt – aus welchem Grund auch immer. Das wird mit dem jüngsten Update zurückgenommen, was diesem Feature sicherlich guttut. Für das gesamte Erscheinungsbild mögen die monochromen Icons von Vorteil gewesen sein, für die Lesbarkeit allerdings nicht.

Das Update auf die Google Uhr Version 78.6 wird in diesen Tagen über den Google Play Store für alle Nutzer ausgerollt. Weitere Neuerungen wurden nicht entdeckt und sind derzeit auch nicht zu erwarten.

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[9to5Google]

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