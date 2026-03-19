Pixel 10-Smartphones: Neue Probleme auf dem Always-on-Display – Nutzer berichten von vollständigen Abstürzen

Google hat vor wenigen Tagen ein großes Update-Paket für die Pixel 10-Smartphones veröffentlicht, das viele Neuerungen und Verbesserungen im Gepäck hatte – doch offenbar auch neue Probleme. Jetzt berichten immer mehr Nutzer von einem schweren Probleme mit dem Always-on Display: Sobald sich dieses aktiviert, stürzt das Smartphone ab und kann nur noch neu gestartet werden.



Es kommt mittlerweile recht häufig vor, dass die monatlichen Pixel-Updates nicht nur Verbesserungen bringen, sondern auch neue Probleme auslösen – so ist es auch mit dem vor wenigen Wochen veröffentlichten großen März-Update für die Pixel-Smartphones. Im aktuellen Fall gab es schon recht früh Berichte, die nun an vielen Stellen im Web von immer mehr Nutzern bestätigt werden. Von den Supportforen über Reddit bis zu den Kommentarspalten melden sich viele Betroffene.

Probleme mit dem Always-on Display

Das Problem sitzt beim Always-on Display der Pixel-Smartphones und scheint dafür zu sorgen, dass Android vollständig einfriert. Sobald das Gerät in diesen Modus wechselt, reagiert es nicht mehr. Die auf dem AoD gezeigten Informationen werden nicht mehr aktualisiert und die Nutzer haben keinerlei Möglichkeit, wieder auf das Smartphone zuzugreifen. Auch eingehende Nachrichten oder Anrufe werden vom Smartphone ignoriert bzw. gar nicht registriert.

Der einzige Ausweg ist ein Hard-Reboot, also das Neustarten des Smartphones über das mehrsekündige gedrückt halten des Power-Buttons. Es soll wohl auch Fälle geben, in denen das Smartphone nach einer Interaktion einige Sekunden benötigt und dann doch wieder reagiert – dominieren tun in den Berichten aber die Fälle mit dem kompletten Einfrieren. Das Problem scheint wohl daran zu liegen, dass die Leistung des Smartphones beim AoD weitestgehend heruntergefahren wird und vom Betriebssystem wohl nicht mehr gestartet wird. Oder kurz gesagt: Der Tensor-SoC schläft ein und wacht nicht mehr auf.

Aktuell ist kein Workaround bekannt, außer natürlich die Deaktivierung des Always-on Display in den Android-Einstellungen. Google dürfte hoffentlich mit dem kommenden April-Update das Problem beheben. Betroffen sind hauptsächlich Pixel 10-Smartphones, vereinzelt gibt es aber auch Berichten vom Pixel 9 bis hinunter zum Pixel 7.

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[AndroidPolice]

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