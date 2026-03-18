Fitbit Health Coach: Großes Update für den KI-Trainer rund um Fitness, Gesundheit und guten Schlaf (Galerie)

Google hat schon vor längerer Zeit den Fitbit Health Coach vorgestellt, der mittlerweile für viele Nutzer verfügbar ist und eine umfangreiche KI-basierte Analyse von Fitness und Gesundheit bieten soll. Jetzt hat man ein großes Update angekündigt, mit dem man „die nächsten Schritte“ gehen und die bisherigen Dienste optimieren und auch erweitern will. Neu ist unter anderem das Schlaftracking sowie der Fokus auf medizinische Daten.



Mit dem Fitbit Health Coach verfolgt Google das ambitionierte Ziel, den Nutzern eine umfangreiche Plattform über ihre eigene Gesundheit und Fitness zur Verfügung zu stellen. Dafür hebt man das Fitnesstracking auf ein ganz neues Level und will sowohl die bisher gesammelten Daten stärker miteinander verknüpfen als auch neue Datenquellen und Analysepunkte schaffen. Außerdem sollen die Nutzer selbst Daten liefern können, die ausgewertet werden.

Wir haben euch den Fitbit Health Coach, natürlich basierend auf Gemini, hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt und jetzt geht es in die nächste Runde. Zusätzlich zu den bisherigen Daten bestehend aus Fitnessaufzeichnungen, Pulsmessungen und anderen Dingen soll nun auch der Schlaf eine Rolle spielen, der manuelle oder automatisierte Zugriff auf Gesundheitsdaten und einiges mehr. Man spricht davon, dass die Plattform „die nächsten Schritte“ gehen soll.

Auch diese Neuerungen kommen allesamt zunächst nur bei US-Nutzern an und erfordern zum Teil ein Abo oder die Teilnahme an Early Access-Programmen. Selbst das automatisierte Hinterlegen von Gesundheitsdaten in der Fitbit-App ist sicherlich etwas, das in dieser Form nicht so einfach weltweit umzusetzen ist. Im Folgenden listen wir euch die wichtigsten Neuerungen übersichtlich auf.









Deutlich verbesserte Schlafanalyse

Höhere Genauigkeit: Die Genauigkeit der Erkennung von Schlafphasen wurde um 15 % gesteigert. Die Sensoren können nun noch präziser unterscheiden, ob man lediglich versucht einzuschlafen oder bereits schläft. Auch nächtliche Unterbrechungen und kurze Nickerchen werden besser erfasst.

Die Genauigkeit der Erkennung von Schlafphasen wurde um 15 % gesteigert. Die Sensoren können nun noch präziser unterscheiden, ob man lediglich versucht einzuschlafen oder bereits schläft. Auch nächtliche Unterbrechungen und kurze Nickerchen werden besser erfasst. Neuer Sleep Score: Es wird ein überarbeiteter, transparenterer Schlafindex eingeführt. Dieser bewertet nicht nur die reine Schlafdauer, sondern auch Aspekte wie die Einschlafzeit, um zielgerichteteres Coaching für eine bessere Erholung anzubieten.

Neue Gesundheitsforschung und CGM-Integration

Stoffwechsel- und Herzgesundheit: Basierend auf neuen Studien (z. B. zur Vorhersage von Insulinresistenz und Bluthochdruck durch Wearables) soll die KI künftig kardiometabolische Zusammenhänge besser verstehen und frühzeitig auf Lebensstilanpassungen hinweisen können.

Basierend auf neuen Studien (z. B. zur Vorhersage von Insulinresistenz und Bluthochdruck durch Wearables) soll die KI künftig kardiometabolische Zusammenhänge besser verstehen und frühzeitig auf Lebensstilanpassungen hinweisen können. Blutzuckermessung (CGM): Nutzer können bald kontinuierliche Glukosemonitore (CGMs) über Health Connect mit der App verknüpfen. Dadurch lässt sich der KI-Coach direkt fragen, wie sich bestimmte Workouts oder Mahlzeiten auf den eigenen Blutzuckerspiegel auswirken.

Nutzer können bald kontinuierliche Glukosemonitore (CGMs) über Health Connect mit der App verknüpfen. Dadurch lässt sich der KI-Coach direkt fragen, wie sich bestimmte Workouts oder Mahlzeiten auf den eigenen Blutzuckerspiegel auswirken. Virtuelle Arztbesuche: In Zusammenarbeit mit Included Health startet eine Studie, die untersucht, wie konversationsbasierte KI Nutzer bei virtuellen Arztbesuchen unterstützen kann.









Verknüpfung von Krankenakten für ganzheitliches Coaching

Zentrale Gesundheitsdaten: Nutzer (zunächst in den USA als Public Preview) können künftig ihre medizinischen Unterlagen – wie Laborergebnisse, Medikamentenpläne und die Historie von Arztbesuchen – sicher in der Fitbit-App hinterlegen. Dies geschieht über Partner wie b.well und CLEAR mit strengen Identitätsprüfungen.

Nutzer (zunächst in den USA als Public Preview) können künftig ihre medizinischen Unterlagen – wie Laborergebnisse, Medikamentenpläne und die Historie von Arztbesuchen – sicher in der Fitbit-App hinterlegen. Dies geschieht über Partner wie b.well und CLEAR mit strengen Identitätsprüfungen. Personalisierte KI-Ratschläge: Kennt der Coach die medizinische Vorgeschichte, fallen die Antworten individueller aus. Statt allgemeiner Tipps zum Thema Cholesterin kann die KI beispielsweise die persönlichen Laborwerte zusammenfassen und auf dieser Basis gezielte Ratschläge geben.

Kennt der Coach die medizinische Vorgeschichte, fallen die Antworten individueller aus. Statt allgemeiner Tipps zum Thema Cholesterin kann die KI beispielsweise die persönlichen Laborwerte zusammenfassen und auf dieser Basis gezielte Ratschläge geben. Daten teilen: Diese Gesundheitszusammenfassungen können künftig über einen sicheren Link oder QR-Code unkompliziert mit Ärzten oder Familienmitgliedern geteilt werden. Fitbit betont dabei strenge Datenschutzrichtlinien: Die Nutzer behalten die volle Kontrolle, und die Gesundheitsdaten werden nicht für Werbung verwendet.

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» Gemini: Google startet Personal Intelligence für viele Nutzer – neue KI verknüpft alle Informationen (Video)

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