Android: Google torpediert das Sideloading; Aktivierung erst nach 24 Stunden Wartezeit, Neustart und mehr

Google hat schon vor längerer Zeit angekündigt, dass das Sideloading unter Android deutlich erschwert werden soll – unter anderem durch eine notwendige Verifizierung bei Google. Aber das ist noch nicht alles, denn auch die Freischaltung für das Sideloading wird sehr viel strenger gehandhabt werden. Jetzt hat man die neuen Regeln verkündet, die schon in wenigen Monaten gelten.



Google wird die Offenheit von Android in diesem Jahr deutlich einschränken und das Sideloading nicht nur unter Kontrolle bekommen wollen, sondern dieses auch deutlich erschweren. Jetzt hat man ein weiteres Vorhaben angekündigt, mit dem das Sideloading nur noch für erfahrene Nutzer möglich sein soll. Begründet werden diese Schritte mit notwendigen Verschärfungen der Sicherheit, tatsächlich dürfte aber wohl der Wunsch nach mehr Kontrolle dahinterstecken.

Sideloading-Freischaltung mit einem Tag Wartezeit

Um eine App unter Android per Sideloading zu installieren, muss diese Möglichkeit vorab in den Entwicklereinstellungen aktiviert werden. Das ist für unerfahrene Nutzer schon eine kleine Herausforderung, aber jederzeit möglich. Ab August wird sich das ändern, denn man zieht stärkere Sicherheitsmaßnahmen ein: Die Nutzer werden vor der Aktivierung mehrfach gewarnt und müssen bestätigen, dass sie alle Warnungen zur Kenntnis genommen haben.

Es lässt sich festlegen, ob die Freischaltung nur für wenige Tage oder dauerhaft gelten soll – standardmäßig sind nur wenige Tage ausgewählt. Das bedeutet, dass man den Prozess normalerweise bei jeder Neuinstallation wiederholen muss. Das soll dafür sorgen, dass die Nutzer dies nicht dauerhaft aktiviert haben – sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Doch es gibt noch einen weiteren Stolperstein, der der eigentliche Hammer bei der kommenden Änderung ist:

Selbst nach erfolgter Freischaltung ist das Sideloading erst nach einem Neustart sowie einer Wartezeit von 24 Stunden (!) möglich. Damit will man verhindern, dass unerfahrene Nutzer entsprechend angewiesen werden. Es gibt keine Möglichkeit, diese 24-Stunden-Wartezeit zu umgehen. Diese muss laut Google nur einmalig „abgesessen“ werden, ist aber dennoch ein riesiges Hindernis für die Installation von Apps aus Drittanbieterquellen. Alle Änderungen sollen ab August wirksam werden.

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[Android Developers Blog]

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