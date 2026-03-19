Gemini: Aufruf des Inkognito Modus bekommt eine neue Position – temporärer Chat wandert in das Hauptmenü

Google hat dem KI-ChatBot Gemini schon vor längerer Zeit eine Art Inkognito Modus spendiert, der in diesem Umfeld als temporärer Chat bezeichnet wird und dafür sorgt, dass das Gesagte nicht dauerhaft gespeichert wird. Weil dieser Modus vielen Nutzern wohl nicht bekannt ist, bekommt dieser nun einen neuen Startpunkt: Der Button wandert von der Hamburgerleiste in das Hauptmenü.



Der Gemini Inkognito Modus kann sehr praktisch sein, wenn man Themen besprechen möchte, die nicht Teil des Verlaufs oder gar der Gemini-Erinnerung werden sollen. Das müssen nicht unbedingt die ganz privaten Themen sein, sondern manchmal auch Dinge, mit denen man die weiteren Verläufe nicht beeinflussen möchte. Zu diesem Zweck braucht es kein Zweitkonto, sondern seit vergangenem Jahr nur die temporären Chats.

Wir haben euch schon vor längerer Zeit die temporären Chats in Gemini erklärt, doch wie man zu diesen gelangt, ist manchmal gar nicht so einfach. Zwar führt(e) der Weg nur über das Hamburgermenü und ist direkt neben der Erstellung einer neuen Konversation zu finden, doch das Icon ist nicht unbedingt selbsterklärend. Das aus Chrome bekannte Inkognito-Icon ist aufgrund der Umsetzung aber auch keine Alternative.

Um es den Nutzern zu erleichtern, diese Funktion zu finden oder vielleicht auch schneller zu erreichen, wird der Button nun an einer anderen Stelle platziert. Wie ihr den obigen Screenshots entnehmen könnt, ist der Button bei den ersten Nutzern jetzt direkt in der Hauptnavigation am oberen Rand zu finden – gleich neben dem Profilbild. Wird der Modus aktiviert, verfärbt sich der Button entsprechend. Damit ergibt sich ein schnelles Umschalten zwischen den Modi.

Derzeit befindet sich die neue Positionierung noch in der Testphase, doch es dürfte wohl nicht lange dauern, bis der Button bei allen Nutzern an dieser Stelle zu finden sein wird.

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