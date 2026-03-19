Google Health & DocMorris: Google will eine digitale Apotheke und KI-Gesundheitsvorsorge aufbauen (EU)

Google ist schon seit vielen Jahren im Gesundheitsbereich aktiv, wobei vor allem Plattformen wie Google Health oder das neue Fitbit Health Coach in den USA einigermaßen etabliert sind. Weil der europäische Markt im medizinischen Bereich völlig andere Voraussetzungen hat, hat man diesen bisher weitestgehend ausgelassen. Das soll sich mit einer neuen Partnerschaft mit der Online-Apotheke DocMorris ändern.



Für viele Menschen ist das Gesundheitswesen nicht einfach zu durchschauen, denn von der Symptomerkennung bis zur Medikamentenverwaltung gibt es sehr viele Themen, bei denen (natürlich) Unterstützung benötigt wird. Google will mit Technologie und KI helfen, um diesen Bereich einfacher, persönlicher und vielleicht auch intelligenter zu gestalten. In den USA arbeiten sowohl Google als auch der Mutterkonzern seit vielen Jahren im Gesundheitsbereich und jetzt streckt man die Fühler nach Europa aus.

Jetzt hat man eine Partnerschaft mit DocMorris verkündet, einer der führenden Online-Apotheken im europäischen Raum, um ein intuitiveres und unterstützendes digitales Gesundheitserlebnis zu schaffen. So nennt man es zumindest im schön aufbereiteten Marketingtext. Man hat sich das Ziel gesetzt, einen digitalen Gesundheitsbegleiter für Millionen von Menschen zu schaffen. Dazu sollen die Google-Dienste mit der Expertise von DocMorris verknüpft werden.

Was dabei konkret herauskommen soll, geht aus der Ankündigung der Partnerschaft noch nicht hervor. Vermutlich eine verbesserte Google Health-Plattform oder zusätzliche Möglichkeiten innerhalb von Gemini. Man will von den KI-Funktionen der Gemini-Modelle und „der sicheren Basis der Google Cloud bis hin zu den hilfreichen Diensten von Google Ads und Google for Health“ einiges in diees Partnerschaft einbringen.









Die wichtigsten Punkte der Kooperation

Kombination von Expertise und Technologie: Die pharmazeutische Erfahrung von DocMorris wird mit fortschrittlichen Google-Technologien gebündelt, darunter die Gemini-KI-Modelle, Google Cloud und Google for Health.

Die pharmazeutische Erfahrung von DocMorris wird mit fortschrittlichen Google-Technologien gebündelt, darunter die Gemini-KI-Modelle, Google Cloud und Google for Health. Persönlicher Gesundheits-Guide: Mithilfe von KI-Tools wird ein digitaler Assistent entwickelt, der Nutzer ganzheitlich unterstützt – vom ersten Auftreten von Symptomen bis hin zur reibungslosen Einlösung von E-Rezepten.

Mithilfe von KI-Tools wird ein digitaler Assistent entwickelt, der Nutzer ganzheitlich unterstützt – vom ersten Auftreten von Symptomen bis hin zur reibungslosen Einlösung von E-Rezepten. Intuitivere Online-Apotheke: Durch den Einsatz von dialogorientierter KI (Conversational AI) soll das Navigieren und Einkaufen für die rund 11 Millionen aktiven Kunden von DocMorris deutlich personalisierter und einfacher werden.

Durch den Einsatz von dialogorientierter KI (Conversational AI) soll das Navigieren und Einkaufen für die rund 11 Millionen aktiven Kunden von DocMorris deutlich personalisierter und einfacher werden. Fokus auf Sicherheit und Datenschutz: DocMorris migriert seine IT-Infrastruktur in die Google Cloud. Dabei wird strikt darauf geachtet, dass persönliche Gesundheitsdaten ausschließlich in europäischen Rechenzentren gemäß den strengen EU-Vorgaben verarbeitet werden. Walter Hess, CEO von DocMorris, betont in diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen durch die Google-Infrastruktur modernste KI nutzen kann, aber gleichzeitig die volle digitale Souveränität sowie höchste Datenschutzstandards beibehält.

Eine Kooperation mit DocMorris lässt natürlich zuerst vermuten, dass es vor allem darum geht, Krankheiten und Symptome per KI zu entdecken und diesen dann mehr oder weniger automatisiert Medikamente von der Online-Apotheke entgegenzusetzen. Klingt ganz danach, als wenn das System „Dr. Google“, von dem allgemein eher abgeraten wird, deutlich ausgebaut werden soll…

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