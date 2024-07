Google Health: Globale Messung von Vitalwerten ganz ohne Wearable – neues Google-Patent verrät Details

Google ist seit vielen Jahren im Health-Bereich aktiv und hat sich mehrmals neu in der Branche aufgestellt, wobei der Anlauf mit Google Fit und Fitbit sowie Google Health Connect aus Consumer-Sicht die nachhaltigsten Produkte sind. Jetzt ist ein Patent für eine interessante neue Technologie aufgetaucht, die eine umfangreiche kontaktlose Überwachung von Vitalwerten ermöglichen soll – und das ganz ohne Wearable.



Viele Menschen haben heute eine Smartwatch am Handgelenk, die regelmäßig und mehr oder weniger zuverlässig den Puls misst und je nach Kategorie weitere Werte von der Leitfähigkeit der Haut bis zum Sauerstoffgehalt des Bluts erfasst. Google ist mit den Fitbit-Smartwatches und der Pixel Watch gut aufgestellt, arbeitet aber unter dem Dach von Health Connect immer wieder an neuen Sensoren zur Erfassung dieser Werte. Jetzt zeigt sich durch Patentzeichnungen ein interessantes neues Konzept.

Das im Patent gezeigte Gerät wird nicht vom Nutzer selbst getragen, sondern ist in dessen Umgebung montiert. Ultraschall-Sensoren sowie Radarsensoren sollen auch kleinste Bewegungen der Menschen wahrnehmen und somit auch mit weiterem Abstand etwa die Atmung oder den Herzschlag erfassen können. Dabei geht es dann wohl weniger um den persönlichen Bedarf, sondern auch um die Messung anderer Menschen oder die breite Nutzung im privaten Bereich, wenn kein Tracker zum Einsatz kommen kann.

In den Beispielen wird gezeigt, dass sich dieses System etwa im Auto nutzen lässt, im Fitnessstudio, im Krankenhaus, im Restaurant und eigentlich allen weiteren Orten, die einem so einfallen. Eine Mischung aus Smart Home- und Health-Sensor, wenn man so will. Schaut euch einmal die folgenden Patentzeichnungen an.









Was daraus wird, muss sich erst noch zeigen. Google hatte schon viele vielversprechende Konzepte und zum Teil auch Produkte im Health-Bereich, aus denen dann doch nichts geworden ist. Selbst in Krankenhäusern ist man mit digitalen Patientenakten vertreten, hat solche Anbindungen aber auch immer wieder eingestellt oder Projekte nicht weiter verfolgt.

