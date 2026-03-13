Google Maps Navigation: Großes Update bringt völlig neues Immersive Design und Funktionen (Galerie)

Die Google Maps Navigation gehört ohne Frage zu den wichtigsten Funktionen der Kartenplattform und wurde im Laufe der Jahre immer wieder mit neuen Möglichkeiten ausgestattet. Jetzt liefert Google das nach eigenen Angaben größte Update seit mehr als einem Jahrzehnt, das eine völlig neue 3D-Oberfläche im Gepäck hat, die Routendarstellung verbessert, die Sprachsteuerung optimiert und viele weitere Details einbindet.



Der Frühling kann kommen, denn es gibt großes Updates bei Google Maps. Wir hatten bereits gestern über das große Google Maps KI-Update berichtet, das eine ganz neue Suchfunktion mitbringt und jetzt geht es mit der Navigation weiter, die die Nutzer entsprechend an ihr Ziel bringen soll. Man beginnt mit der Autofahrer-Navigation, die eine völlig neue Oberfläche erhält.

Auch wenn man dem Grundkonzept der Navigationsdarstellung grundsätzlich treu bleibt, verliert diese mit dem Update ihren bisherigen Charme und fühlt sich allein schon auf den veröffentlichten Videos und Screenshots völlig anders an. Es erinnert eher an ein Videospiel, das zwar schick aussieht, aber während der aktiven Navigation im Fahrzeug vielleicht doch mehr ablenkt als hilfreich ist – trotz aller verbesserten Details.

Schauen wir uns die Neuerungen einmal im Detail an, mit denen Google Maps nicht nur das größte Update seit einem Jahrzehnt in die Navigation bringt, sondern das Autofahren auch stressfreier und intuitiver machen soll. Es besteht sowohl aus der neuen Darstellung als auch der optimierten Routenführung, Sprachsteuerung und der Unterstützung auf den letzten Metern, um Parkplätze, Eingänge und Ähnliches zu finden.









Detaillierte 3D-Ansicht

Die für die Navigation verwendete Karte zeigt jetzt eine lebendige 3D-Umgebung, die für eine optimierte Darstellung von Gebäuden, Überführungen und Gelände sorgt. Die für Autofahrer wichtigen Details wie die einzelnen Fahrspuren, Zebrastreifen, Ampeln oder sogar Stoppschilder werden hervorgehoben, damit das Abbiegen und Einfädeln leichter von der Hand geht bzw. auf die Straße gebracht wird. Ob man als Autofahrer wirklich die Zeit hat, sich mit diesen Details zu beschäftigen, steht auf einem anderen Blatt.

Vorausschauende Routenansicht

Durch intelligente Zoom-Funktionen und transparente Gebäude soll der Fahrer weit vorausblicken können, um sich frühzeitig auf komplizierte Kreuzungen oder Spurwechsel vorzubereiten. Auch hier soll er wohl verstärkt auf das Display, statt auf die Straße, schauen.

Natürlichere Sprachführung

Die Sprachanweisungen wurden überarbeitet, um natürlicher zu klingen, wobei man sich den menschlichen Beifahrer als Vorbild genommen hat. Als Beispiel gibt man Erklärungen wie „Fahre an dieser Ausfahrt vorbei und nimm die nächste“ an.

Transparente Alternativrouten

Die Google Maps Navigation erklärt die konkreten Vor- und Nachteile von Ausweichrouten, um die Entscheidung für den Fahrer leichter zu machen. Beispielsweise heißt es „längere Strecke mit weniger Verkehr“ oder „schneller, aber mit Maut“. Zudem gibt es Echtzeit-Warnungen vor Baustellen und Unfällen durch die Community.

Unterstützung auf den letzten Metern

Kurz vor dem Ziel zeigt die Navigation eine Streeview-Vorschau der Umgebung, hebt bei Angabe einer Hausnummer den genauen Gebäudeeingang hervor, zeigt, auf welcher Straßenseite das Ziel liegt und kann sogar Parkempfehlungen geben.









Start auf allen Plattformen

Diese neue Navigation soll auf allen Plattformen mit Navigationsfunktion starten. Das bedeutet, die Navigation mit Immersive View kommt sowohl zu Android als auch iOS und zu Android Auto als auch Apple CarPlay sowie zu Plattformen mit integrierten Google-Diensten. Zunächst startet man wie üblich in den USA und dürfte diese Navigation dort erst einmal für einige Monate testen, bevor es an den internationalen Rollout geht.

Über einen Rollout in weitere Länder hält man sich derzeit noch bedeckt, es dürfte also noch etwas dauern – ähnlich wie bei der neuen Suchfunktion Ask Google Maps, über die wir gestern bereits berichtet haben. Wir dürfen gespannt sein, ob man das in der Form tatsächlich weltweit ausrollen will oder noch einige Entschärfungen vornimmt. Meiner Meinung nach erinnern die Darstellungen zu stark an ein Videospiel und zeigen Details, auf die ein Autofahrer während der Fahrt (!) gar nicht achten kann.

