Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Wir befinden uns langsam in der Mitte des Monat März und pünktlich zum Bergfest wurde die zweite Runde der Google System Updates veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im März, die Verbesserungen rund um die Entwicklerdienste, Geräteverbindung, Systemverwaltung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Kontoverwaltung und natürlich auch dem Google Play Store und einigem mehr im Gepäck hat. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

Google System Updates im März 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.09 (09.03.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Sie können jetzt die Bildschirmhelligkeit in WebView steuern. Entwicklerdienste [Smartphone] Die Funktionen „Autofill mit Google“ und „Credential Manager“ sind jetzt aufeinander abgestimmt, um zu verhindern, dass mehrere Dialogfelder gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch funktioniert das Anmelden oder das Speichern von Passwörtern noch besser. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit dieser Funktion bietet „Mein Gerät finden“ jetzt zusätzliche Sicherheitsoptionen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Verbindungsoptionen.

[Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten, die die Stabilität verbessern. Wallet [Smartphone] Es werden jetzt mehr Arten von digitalen Berechtigungsnachweisen unterstützt.

[Wear] Sie können jetzt mit Ihrer Smartwatch im Einzelhandel bezahlen, ohne die Wallet App zu starten.

[PC, Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play Store, Version 50.5 (09.03.2026) [Smartphone] Durch dieses Update werden im Bereich „Neueste offizielle Videos“ auf den App-Detailseiten ausgewählter Apps jetzt auch Videos im Hochformat unterstützt.

[Smartphone] Mit der neuen PC-Funktion für Spiele bei Google Play können Sie jetzt Spiele für Mobilgeräte auf dem PC entdecken und spielen.

[Smartphone] Mit der überarbeiteten Wunschliste können Sie Ihre Lieblingsspiele ganz einfach speichern und Benachrichtigungen erhalten, wenn sich der Preis ändert.

[Smartphone] Mit diesem Update erhalten Sie nach Ihrer letzten Spieleaktivität schneller Updates für Funktionen des Spielerprofils, z. B. Streaks.

[Smartphone] Kaufen Sie ausgewählte Spiele einmal, um sie auf Smartphone, Tablet und PC zu spielen.

[Smartphone] Erweitert das Inhaltsinventar für Medienempfehlungen um Filme und Serien mit Posterbildern. Google Play-Dienste, Version 26.08 (02.03.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in Bezug auf Analysen und Diagnosen in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes. Google Play Store, Version 50.4 (02.03.2026) [Phone] With this feature, you’ll find app recommendations through short-form video content.

