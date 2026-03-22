Pixel: Was wurde eigentlich aus Googles Smartphone-Abos? ‚Die neue Art, ein Smartphone zu besitzen‘

Google hat in den letzten Jahren mehrfach mit Smartphone-Abos experimentiert, die die Nutzer mit ganz unterschiedlichen Paketen und Konditionen rund um die Pixel-Geräte versorgen sollen. Einen globalen Start hat es bisher nicht gegeben, doch vielleicht führen die bisherigen Testballons zu einem ganz neuen Angebot, das ich hier im Blog erst kürzlich vorgestellt hatte.



Erst gestern hatte ich hier im Blog darüber philosophiert, dass Google nur noch alle zwei Jahre Pixel-Smartphones auf den Markt bringen könnte und damit sowohl die Nutzerschaft als auch die eigene Abteilung deutlich entlasten könnte. Bei einer solchen Überlegung spielen auch zusätzliche Angebote eine Rolle, mit denen man die Nutzer binden und die Umsätze stabil halten könnte – unter anderem mit einem Smartphone-Abo.

Google hat schon vor einigen Jahren mit dem Smartphone-Abo Pixel Pass experimentiert, das leider nur für US-Nutzer angeboten und mittlerweile auch wieder eingestellt wurde. Im Rahmen des Abos konnten die Nutzer Premiumleistungen bei Google One, im Play Store und bei YouTube erhalten, eine erweiterte Garantie, in mehrjährigen Abständen neue Geräte und mehr. Interessant war aber nicht nur das Angebot, sondern auch die Unterzeile des Angebots: „Die neue Art, ein Smartphone zu besitzen“. Und damit wären wir schon beim Thema.

Im vergangenen Jahr wurde für den indischen Markt das neue Programm des Pixel Upgrade Program gestartet, das dem Pixel Pass recht ähnlich ist und sich auch darauf konzentriert, den Nutzern mit einem vergleichsweise geringem Budget ein aktuelles Smartphone und nach einigen Jahren ein kostenfreies Upgrade zu bieten. Es ist mehr ein Leasing als ein Abo, aber ein interessantes Angebot.









Bringt Google ein globales Smartphone-Abo?

Schaut man sich die Smartphone-Präsentationen der letzte Jahre an, nicht nur bei Google, dann sind die allermeisten Fortschritte und Marketing-Schwerpunkte rein auf Software und neuerdings KI-Features basierend. Um die Hardware geht es gar nicht mehr, also warum sollte man diese nach Vorstellung der Hersteller jährlich austauschen? Stattdessen wäre ein günstiges Software-Abo mit lohnenswerten Upgrades sicherlich die bessere Variante. Sowohl für die Nutzer als auch die Hersteller und die Umwelt freut sich auch noch.

Auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise gibt, könnte man dennoch Indizien für ein neues Google-Smartphone-Abo finden. Da wäre zunächst die Update-Garantie von sieben Jahren – was einem jährlichen oder zweijährigen Smartphone-Kauf sehr deutlich widerspricht. Das zweite Argument sind die starken Software-Updates, dann natürlich das neue Pixel Upgrade Program und die damalige Ankündigung, nach dem Aus des Pixel Pass an einem ganz neuen Konzept zu arbeiten. Gerade in Zeiten des Hardware-Stillstands und hoher Speicherpreise wäre eine Konzentration auf Software sinnvoll.

Ein gutes Argument für ein solches Abo wären sicherlich auch Googles Ambitionen am Smartphone-Markt. Schon heute hebt man sich mit den Pixel Feature Drops ab. Kein anderer Hersteller hat eine solche Softwarepower sowie wirklich geldwerte Abos, die die Nutzer akzeptieren würden. Es wäre ein echter Gamechanger für den gesamten Markt.

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