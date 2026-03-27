Gemini: Google startet neues KI-Modell Gemini 3.1 Flash Live – erkennt Emotionen, Nuancen und vieles mehr

Google konzentriert sich mit dem KI-Modell Gemini derzeit auf den Audiobereich in all seinen Facetten und hat im Zuge dessen jetzt ein neues Audio-Sprachmodell veröffentlicht, das an vielen Stellen nachlegt. Mit Gemini 3.1 Flash Live soll die Latenz gesunken sein, die Präzision verbessert und die Sprachinteraktion flüssiger und natürlich gestaltet werden.



Gestern Nachmittag hat Google den Start von Gemini Search Live verkündet, das allen Smartphone-Nutzern einen interaktiven KI-Begleiter mit permanenter Sprachsteuerung bietet. Dieses basiert auf dem KI-Modell Gemini 3.1 Flash Live, das viele Verbesserungen im Umgang mit Sprache mitbringt. Dabei geht es gar nicht um die Erkennung von Sprache – denn die ist weitestgehend „perfekt“ – sondern um die Qualität, die Geschwindigkeit und auch um Emotionen.

Gemini 3.1 Flash live bietet laut Google die Geschwindigkeit und den natürlich Rhythmus für die nächste Generation der sprachgesteuerten KI und soll allen Nutzern ein intuitives Erlebnis bescheren. In Gemini Live und Search Live liefert das Modell 3.1 Flash Live hilfreichere und natürlichere Antworten, egal ob die Nutzer schnelle Alltagsfragen stellen oder komplexere Gespräche führen.

Auch längere Konversationen sollen mit dem neuen KI-Modell möglich sein, denn es kann einem Gesprächsfaden doppelt so lange folgen wie der Vorgänger, sodass auch die Gedanken von längeren Brainstormings erhalten blieben. Weil das KI-Modell von Beginn an multilingual aufgebaut ist, ermöglicht es eine mehrsprachige Konversation. Nutzer können einfach in ihrer bevorzugten Sprach kommunizieren, diese auch während der Konversation wechseln, und erhalten entsprechende Antworten vom KI-Modell.

Ein weiterer Vorteil von Gemini 3.1 Flash Live soll es sein, dass das Modell akustische Nuancen wie Tonhöhe und Sprechtempo besser als das Vorgängermodell erkennen und darauf reagieren kann. Es soll dynamisch auf die Stimmung des Nutzers reagieren, wenn diese beispielsweise Frustration oder Verwirrung äußern. Wer möchte, kann all das jetzt im neuen Search Live ausprobieren.

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