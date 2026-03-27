Gemini: Neue Importfunktion startet jetzt für alle Nutzer – ermöglicht schnellen Wechsel von ChatGPT und Co

Google will den KI-Chatbot Gemini zum Standard erklären und jetzt auch Nutzern anderer ChatBots den Wechsel zum eigenen Angebot ermöglichen: Das vor wenigen Tagen erstmals durchgesickerte Tool zum Wechsel wurde jetzt offiziell angekündigt und gibt den Nutzern die Möglichkeit, sowohl die wichtigsten persönlichen Informationen als auch ganze Chatverläufe zu Gemini zu importieren.



Erst am Dienstag hatten wir über den kuriosen Gemini-Import berichtet und jetzt hat Google das Tool offiziell angekündigt. Man ist der Überzeugung, dass der hilfreichste KI-Assistent der ist, der den Nutzer so weit wie möglich persönlich kennt und auf dessen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Damit das auch für die Bereiche gilt, in denen bisher vielleicht ChatGPT, Claude und Co verwendet worden sind, sollen sich deren Daten jetzt importieren lassen. Dazu hat man zwei Möglichkeiten geschaffen.

Erinnerungen per Prompt importieren

Gemini soll jetzt die wichtigsten Erinnerungen aus anderen KI-ChatBots importieren können und setzt dabei, wie sollte es anders sein, auf Prompts. Das Import-Tool schlägt einen ausführlichen Prompt vor, in dem der alternative KI-ChatBot aufgefordert wird, die wichtigsten Erinnerungen an den Nutzer aufzulisten. Diese Antwort kann dann wiederum zu Gemini kopiert und diese Erinnerungen damit importiert werden. Das ist ein recht kurioser Weg, bei dem man sich die Antwort aufgrund der Halluzinie der KI-ChatBots einmal durchlesen sollte, bevor man sie in das Gemini-Gedächtnis über sich selbst überträgt.

Das Tool soll es ermöglichen, die wichtigsten Präferenzen, Beziehungen und den persönlichen Kontext aus anderen Plattformen direkt in Gemini zu integrieren. Nach dem Import kennt Gemini dieselben wichtigen Informationen, die bereits mit anderen Apps geteilt wurden.









Vollständige Chatverläufe importieren

Wer nicht nur die wichtigsten Erinnerungen und persönlichen Fakten importieren möchte, sondern gleich die vollständigen Chatverläufe, kann das mit dem neuen Tool ebenfalls tun. Dazu können Nutzer ihre bisherigen Chatverläufe beim alternativen Anbieter herunterladen – sofern dieser einen Download anbietet – und diese dann als ZIP-Datei bei Gemini wieder hochladen. Gemini zeigt sich dabei wohl recht flexibel, kann mit vielen Formaten interagieren und die Konversationen im eigenen Verlauf speichern.

Ihr könnt einfach eine ZIP-Datei eures Chatverlaufs von anderen KI-Anbietern hochladen und nahtlos dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Alle bisherigen Konversationen lassen sich mit Gemini durchsuchen und auch fortsetzen. Alle Konversationen erscheinen bei Gemini im Konversationsverlauf, so als wenn sie mit der Gemini-KI geführt worden wären. Im Zuge dessen wird der Bereich übrigens in „Memory“ umbenannt, wobei wir noch abwarten müssen, für welche Bezeichnung man sich in der deutschsprachigen Oberfläche entschieden hat.

Der neue Gemini Import wird im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer ausgerollt.

» Gemini Import-Tool

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