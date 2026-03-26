Android Auto: Google bringt Verbesserung für Pixel und Samsung – Verbindungsprobleme sind wohl gelöst

Gute Nachrichten für alle Nutzer von Android Auto, die in den letzten Wochen vielleicht etwas durch Verbindungsprobleme geplagt worden sind: Google hat endlich einen Fix entwickelt, der die Verbindung zwischen Infotainment-Plattform und den Pixel- sowie Samsung-Smartphones stabilisieren soll. Die Berichte der Nutzer waren recht unterschiedlich und dauern schon seit Wochen an.



Android Auto gilt nicht gerade als Musterbeispiel für Stabilität und Zuverlässigkeit – aus welchem Grund auch immer. In den letzten Wochen hat die Plattform dies wieder einmal unter Beweis gestellt und bei zahlreichen Nutzern von Samsung- und Pixel-Smartphones für Probleme gesorgt. Diese äußerten sich ganz unterschiedlich und hatten als gemeinsamen Nenner, dass sich keine Verbindung herstellen ließ, diese immer wieder abbrach oder anderweitig sehr holprig war.

Andere Nutzer berichteten davon, dass sie das Smartphone nur dann mit Android Auto verbinden konnten, wenn es zum Zeitpunkt der Verbindung entsperrt wurde. Das ist vor allem bei der kabellosen Verbindung, die von immer mehr Nutzern verwendet wird, sicherlich eher die Ausnahme als die Regel. Aber auch die kabelgebundene Verbindung war davon betroffen, sodass es nicht darauf zurückzuführen ist.

Google hat das Problem wie üblich erst dann bestätigt, wenn man den Fix in der Hand hat – das ist jetzt der Fall. Man hat das Problem lokalisiert und beginnt nun damit, einen entsprechenden Fix für alle Nutzer auszurollen. Gründe für diese Probleme hat man nicht genannt und wird das wohl nicht mehr tun. Pixel-Nutzer sind davon überzeugt, dass es vom März-Update ausgelöst wurde, doch auch im Team Samsung sind viele Nutzer betroffen.

Der Fix wird über ein serverseitiges Update von Android Auto ausgerollt und sollte somit kein Update über den Play Store erfordern – wobei es natürlich stets vorausgesetzt sein sollte, dass die aktuelle Version der App installiert ist.

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[9to5Google]

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