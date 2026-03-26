Android 17: Google veröffentlicht die dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – bringt viele Neuerungen (Galerie)

Google gibt rund um das neue Betriebssystem Android 17 weiter Gas und hat jetzt mehr oder weniger überpünktlich die nächste Beta für alle kompatiblen Pixel-Smartphones veröffentlicht. Ab sofort steht die Android 17 Beta 3 bereit, die einen ganzen Schwung an Neuerungen mitbringt und uns Einblicke in künftige Features gibt. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerungen.



Ziemlich genau vier Wochen nach der zweiten Beta haben Googles Entwickler jetzt bereits die dritte Ausgabe des kommenden Betriebssystems veröffentlicht: Vor wenigen Minuten wurde die Android 17 Beta 3 für alle Pixel-Smartphones freigegeben, die sich im Beta-Kanal befinden oder diesen bald betreten werden. Wir haben euch erst kürzlich gezeigt, wie sich die Android 17 Beta auf den Pixel-Smartphones installieren lässt – das gilt natürlich auch für die dritte Ausgabe.

Schauen wir uns den Android 17 Zeitstrahl an und blicken auf die Ankündigung, dann kann diese Version schon als kleiner Meilenstein betrachtet werden, denn sie erreicht die Plattformstabilität. Das bedeutet, dass unter der Haube keine Schnittstellen und wichtigen Funktionen mehr geändert werden, sodass sich vor allem App-Entwickler auf diesen Release stützen können.

Im Folgenden findet ihr die von Google angekündigten Neuerungen, die unter anderem Änderungen bei den App-Bubbles mitbringen, neue versteckte Bezeichnungen auf dem Homescreen oder auch Änderungen auf dem Bildschirmrekorder. Zur Übersicht schaut euch doch auch die wichtigsten Neuerungen in Android 17 Beta 1 und die wichtigsten Neuerungen in Android 17 Beta 2 an.









App-Bubbles jetzt für alle Nutzer

Die mit Android 17 in der Breite eingeführten App Bubbles sind jetzt für alle Nutzer und Apps verfügbar. Die in Beta 2 eingeführte Fenstermodus-Funktion ist jetzt vollständig aktiviert.

App-Bezeichnungen verstecken

Android bietet nun eine Benutzereinstellung, um App-Namen (Bezeichnungen) auf dem Startbildschirm auszublenden. Diese Einstellung ist über die Systemanpassungs- und Hintergrundbildauswahleinstellungen zugänglich.









Neue Symbolleiste für Bildschirmaufnahmen

Eine neue, schwebende Symbolleiste verbessert die Aufnahmesteuerung und die Aufnahmeeinstellungen für Kreative. Die Benutzeroberfläche wird automatisch aus dem endgültigen Video entfernt.

Fotopicker anpassen

App-Entwickler haben jetzt die Möglichkeit, den Fotopicker visuell so anzupassen, dass Bilder nicht in 1:1 sondern 16:9 dargestellt werden.









Android 17 Beta für Pixel-Smartphones

Die Android 17 Beta steht auch in dieser Ausgabe für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation bereit. Das sind nach wie vor alle Geräte, die jemals mit einem Tensor-SoC ausgeliefert worden sind: Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 in jeweils allen Varianten und natürlich auch die dazugehörigen A-Geräte ab der sechsten Generation, die Foldables sowie das Pixel Tablet. Wir haben euch hier im Blog schon gezeigt, wie ihr die Android 17 Beta auf dem Pixel installieren könnt.

Release-Plan

Wir haben euch auch schon den Android 17 Release-Plan gezeigt, der die dritte Beta eigentlich erst im April vorgesehen hätte – aber ebenfalls inklusive Plattformstabilität. Es kam dann doch etwas anders, aber dennoch hält man am Ziel fest, die finale Version bereits im Juni zu veröffentlichen. Beim aktuellen Tempo wären wir dann wohl bei etwa fünf bis sechs Beta-Versionen vor dem Start.

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[Android Developers Blog]

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