Android: Google Messages am Desktop verliert wichtige Funktion – Login per QR-Code wird in Kürze eingestellt

Der Messenger Google Messages wird mit neuen Funktionen wie dem Papierkorb oder Bearbeitungsverlauf schon bald große Schritte machen, doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Wie die App jetzt selbst mitteilt, wird schon bald eine wichtige Funktion zur plattformübergreifenden Nutzung eingestellt werden, die lange Zeit als einzige Möglichkeit zur Browsernutzung geboten wurde.



Wer Google Messages nicht nur am Smartphone nutzen möchte, sondern die Konversationen auch in den Desktopbrowser bringen will, kann das schon seit sehr langer Zeit tun. Nach dem Aufruf der Webversion muss eine Kopplung mit dem Smartphone stattfinden, weil einige Nachrichten (SMS) bekanntlich lokal am Mobiltelefon empfangen werden und normalerweise gar nicht den Weg in die Web-App finden würden. Diese Kopplung war lange Zeit per QR-Code möglich.

Jetzt informiert die App bei Nutzung des QR-Codes darüber, dass diese Möglichkeit „bald“ eingestellt wird. Der Hinweis ist leicht zu übersehen und es gibt kein Datum, sodass wir davon ausgehen können, dass die Einstellung noch einige Monate entfernt ist. Stattdessen sollen die Nutzer die Kopplung per Google-Konto verwenden. Das ist im ersten Moment aufwendiger, doch weil die meisten Nutzer sowieso dauerhaft bei Google eingeloggt sind, ist es schlussendlich der bessere und einfachere Weg.

Die Kopplung per QR-Code funktioniert(e) folgendermaßen: Die Web-App zeigt nach dem ersten Aufruf einen QR-Code, der mit einer speziellen Funktion innerhalb von Google Messages am Android-Smartphone gescannt werden musste. Nach dem Scan wurde als zusätzliche Hürde noch eine Emoji-Auswahl getroffen und anschließend wurde die Verbindung hergestellt bzw. die Daten zwischen Smartphone und Web-App übertragen.

Es ist zu erwarten, dass diese Funktion ein Teil der Modernisierungs-Offensive für den Messenger ist, die auch weitere Funktionen hervorbringen und vielleicht die Sicherheit erhöhen wird. Wie ich hier im Blog bereits prognostiziert hatte, muss Google einen neuen Messenger-Anlauf starten, um endlich in diesem Markt Fuß zu fassen.

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[9to5Google]

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