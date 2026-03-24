Android Auto: Google bringt viele neue Funktionen zur Fahrzeugsteuerung – Radio, Heizung, Klima und mehr

Google wird den Funktionsumfang von Android Auto schon sehr bald um viele neue Funktionen ausbauen, das ist seit längerer Zeit bekannt und umfasst etwa Widgets oder auch eine tiefer integrierte KI. Doch auch an der Basis will man nachlegen, wie jetzt erneut aus einem Teardown hervorgeht: Android Auto soll die Möglichkeit erhalten, sowohl das klassische Radio zu steuern als auch die Heizung für das Fahrzeug, die Scheibe oder die gesamte Klimaanlage. Das wäre ein riesiger Schritt.



Der Funktionsumfang von Android Auto ist in den letzten Jahren gewachsen und hat vor allem durch die Integration von Gemini einen Schub erhalten. Dieser begrenzt sich allerdings lediglich auf die leichtere Zugänglichkeit bereits bekannter Features, während jetzt durch neue Schnittstellen ein ganz neuer Bereich der Fahrzeugsteuerung geschaffen werden soll. Schon seit über einem Jahr gibt es Hinweise im Quellcode und jetzt tauchen sie erneut im Teardown auf.

Radiosteuerung

Der Teardown der aktuellen Version 16.5 hat ergeben, dass Android Auto eine Reihe von Schnittstellen erhalten wird, die bisher nicht vorhanden waren und den Zugriff auf grundlegende Fahrzeugfunktionen ermöglichen sollen. Dabei geht es natürlich um einfache Funktionen ohne jeglichen Eingriff in das Fahren – das versteht sich aus heutiger Sicht natürlich von selbst. Die Schnittstellen sollen es dem Nutzer unter anderem ermöglichen, das Radio zu steuern. Nutzer sollen den Sender wechseln können, eventuell einen speziellen Sender einstellen, Informationen zum laufenden Programm erhalten und Ähnliches.

Klimaanlage und Heizung

Aber nicht nur das Entertainment per Radio soll gesteuert werden, was ja grundlegend noch im Einflussbereich der Plattform läge, sondern auch die Schnittstellen zur Temperatursteuerung. Konkret ist im Teardown die Rede davon, dass die Nutzer eine Temperatur für die Klimaanlage festlegen können, diese aktivieren oder deaktivieren und gar mögliche Zonen auswählen und festlegen können. Das ist schon ein recht großer Umfang für diesen bei weitem nicht standardisierten Bereich.









Heizung und weitere Funktionen

Neben der Klimaanlage soll auch eine klassische Heizung unterstützt werden, wobei derzeit nur die Scheibenheizung Klar im Quellcode erwähnt wird. Ob auch weitere Heizungstypen wie etwa die Sitzheizung darunter sind, lässt sich noch nicht sagen. Ohnehin ist noch nicht ganz klar, wie eine solche Anbindung überhaupt funktionieren soll. Denn bisher gibt es keine entsprechenden Schnittstellen und damit dürfte auch klar sein, dass das nur mit brandneuen Fahrzeugen funktionieren kann, die entsprechend darauf vorbereitet sind.

Es sind noch weitere Fragezeichen hinter diesen Funktionen, etwa auch für die Zugriffsrechte und den Umfang der Möglichkeiten. Außerdem ist nicht zu erwarten, dass die Fahrzeughersteller solche Schnittstellen ohne großes Mauern freigeben. Googles Ziel ist es, dass die Nutzer nicht für solche Funktionen aus Android Auto heraus zur Fahrzeug-eigenen Oberfläche wechseln müssen.

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