Gemini Update: Starke neue Produkte starten, Lyria 3 Pro, Google TV-Upgrade und Apple schrumpft Gemini

Es geht eine starke Gemini-Woche zu Ende, die gleich mehrere neue KI-Produkte hervorgebracht hat, mit denen die Gemini-KI noch tiefer in den Alltag einziehen soll: Google Search Live, Lyria 3 Pro, Personal Intelligence, ein Upgrade für Google TV und mehr. Aber auch zu Apples Gemini-Nutzung gibt es Neuigkeiten. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Im Gemini-Team kommt man nicht zur Ruhe, denn Google baut nicht nur die bestehenden Produkte immer weiter aus, sondern schafft auch immer wieder neue Produkte und Plattformen, die in Zukunft sehr relevant sein können. In dieser Woche gab es gleich mehrere echte Meilensteine, die Gemini in den Alltag der Nutzer bringen sollen. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Gemini Personal Intelligence

Google hat die Personal Intelligence für alle US-Nutzer gestartet und könnte das schon bald weltweit in adaptierter Form umsetzen. Dabei handelt es sich um eine sehr tiefgehende und KI-gesteuerte Verknüpfung aller Nutzerdaten. Diese sollen für die einzelnen Dienste genutzt werden und ganz neue Infos generieren. Wir erklären euch das Tool und zeigen auf, warum das für Google ein absoluter Meilenstein ist.

» So funktioniert Googles Personal Intelligence

» Gemini Personal Intelligence ist ein riesiger Meilenstein für Google

Gemini bekommt Importfunktion

Gemini soll eine Importfunktion bekommen, mit der die Nutzer alle ihre Daten aus anderen KI-ChatBots zum eigenen Angebot übertragen können.

» So soll die neue Gemini-Importfunktion funktionieren









Google TV mit Gemini

Google TV bekommt eine Reihe von Updates, die neue Gemini-Funktionen im Gepäck haben. Dazu gehören Sportergebnisse, aufbereitete mediale Antworten, Deep dives für neue Themen und noch einiges mehr.

» Gemini bekommt viele neue Funktionen in Google TV

Gemini Lyria 3 Pro Upgrade

Google hat das neue Lyria 3 Pro veröffentlicht, mit dem sich jetzt ganze Songs mit einer Länge von bis zu drei Minuten erstellen lassen. Das ist ein sehr großer Schritt und vergleichbar damit, einen gesamten Kinofilm mit Veo rendern zu können.

» Googles KI-Musikgenerator Lyria 3 Pro erstellt jetzt ganze Songs

Apple schrumpft Gemini

Apple wird für das neue Siri bekanntlich auf Gemini setzen – allerdings nicht auf das vollständige Modell. Wie jetzt bekannt geworden ist, kann Apple die Gemini-KI destillieren und damit so aufteilen, wie man das möchte. Das soll auch den lokalen Einsatz ermöglichen.

» Apple kann Gemini in seine Einzelteile zerlegen

Gemini ermöglicht weltweiten Start von Search Live

Google startet Search Live weltweit für alle Nutzer. Damit ist es jetzt möglich, Gemini permanent Fragen zu stellen und dabei auch die Kamera zu nutzen, um einen visuellen Kontext zu liefern. Schaut euch einmal das Produktvideo im verlinkten Artikel an.

» Google Search Live mit Gemini-Unterstützung startet









Gemini importiert Chats und Erinnerungen

Gemini bekommt eine Importfunktion, die jetzt sowohl Erinnerungen als auch Konversationen aus anderen KI-ChatBots übernehmen kann. Dazu hat man zwei unterschiedliche Wege geschaffen, die zum einen auf ZIP-Import und zum anderen auf schlichte Prompts setzen.

» Gemini startet neue Importfunktion für Erinnerungen und Konversationen

Gemini 3.1 Flash Live startet

Passend zum Start von Google Search Live geht jetzt auch das KI-Modell Gemini 3.1 Flash Live an den Start. Mit diesem soll das Sprachverständnis deutlich ausgebaut werden. Das Modell kann Nuancen wahrnehmen, Stimmungen erkennen, Emotionen bewerten und vieles mehr, sodass auch die Antworten und Formulierungen angepasst werden. Außerdem kann es länger als bisher den Gesprächsfaden halten.

» Google startet neues KI-Modell Gemini 3.1 Flash Live

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.