Pixel Update: Pixel 11-Leaks, neues Pixel-Abo, weniger Google-Smartphones, Kameratests & Krisengewinner

In den letzten Tagen des März hatten wir wieder eine interessante Pixel-Woche, denn wir konnten über einige spannende Dinge berichten. Wir blicken zurück auf die Smartphone-Abos, spekulieren über weniger Pixel-Smartphones, zeigen euch einen Kameravergleich mit dem Samsung Galaxy S26, neue Pixel 11-Leaks und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte volle Pixel-Woche im Monat März hatte wieder einige interessante Einblicke und Ankündigungen zu bieten, aber auch Spekulationen hier im Blog, einen ausführlichen Kameravergleich mit dem Samsung Galaxy S26 und noch einiges mehr. Wir berichten aber auch über die Pixel-Abos und natürlich die aktuellen Aktionen. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Nur noch alle zwei Jahre ein neues Pixel?

Die aktuelle Marktlage sowie die Vorarbeiten der letzten Generationen könnten Google vielleicht dazu veranlassen, schon bald nur noch alle zwei Jahre neue Pixel-Smartphones auf den Markt zu bringen. Bisher ist das zwar nur Spekulation, doch es könnte sich auf den ganzen Markt niederschlagen und einiges verändern.

» Google könnte nur noch alle zwei Jahre neue Pixel-Smartphones bringen

Was wurde aus dem Pixel-Abo?

Google hat bereits mehrfach mit einem Pixel-Abo experimentiert, das sowohl das Gerät als auch digitale Dienste umfasst. Ein solches Abo könnte die Grundlage für den vorherigen Punkt in diesem Artikel sein. Wir schauen uns an, was aus diesen Abos geworden ist und wie eine mögliche Zukunft aussieht.

» Was wurde eigentlich aus Googles Smartphone-Abo?









Leak zeigt Pixel 11 Pro Fold

Ein neuer Leak zeigt das Pixel 11 Pro Fold in voller Pracht. Googles neues faltbares Smartphone erfindet das Rad in dieser Kategorie nicht neu, bringt aber dennoch einige interessante Veränderungen mit. Eine Galerie sowie ein Video findet ihr im verlinkten Artikel.

» Das ist das Pixel 11 Pro Fold – Leak zeigt neues Google-Smartphone

Pixel als Krisengewinner?

Der Android-Markt soll in diesem Jahr so stark wie bisher noch nie schrumpfen, dennoch sollen die Pixel-Smartphones weiter wachsen. Das ergibt einen effektiven Anstieg des Marktanteils sowie auch steigende Verkaufszahlen. Google könnte mit der eigenen Marke als echter Krisengewinner hervorgehen.

» Google Pixel kann wohl als einziger Android-Hersteller weiter wachsen

Pixel wieder mit Android Auto nutzbar

Google hat einen Bugfix für Android Auto veröffentlicht, das die Verbindungsprobleme mit Pixel- und Samsung-Smartphones beheben soll. Das dürfte vor allem die vermutlich eher Google-affinen Pixel-Nutzer freuen.

» Google behebt Android Auto-Probleme auf Pixel

Pixel 10 Pro vs. Samsung Galaxy S26 Ultra

Ein neuer Alltags-Vergleichtstest für Kameras zeigt, wie sich das Pixel 10 Pro gegen das Galaxy S26 Ultra schlägt. Es gibt keinen klaren Favoriten, sondern nach wie vor gilt, dass die Ergebnisse mehr oder weniger exzellent ausfallen und die Auswahl Geschmackssache ist.

» Google Pixel 10 Pro und Samsung Galaxy S26 Ultra im Kameravergleich









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Es gibt viele neue starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon. Wir listen euch die besten Aktionen auf, von gut 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones über ebenso hohe 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 bis hin zu Angeboten auf Nest, Fitbit und mehr. Das solltet ihr bei Bedarf nicht verpassen.

» Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones im Google Store

» 30 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 4 sichern

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 25.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.