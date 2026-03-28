Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Etwas früher als erwartet hat Google am Donnerstag die Android 17 Beta 3 veröffentlicht, die auf alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal ausgerollt worden ist. Die neue Version bringt eine ganze Reihe wichtiger Neuerungen mit, die zum Teil von Google angekündigt wurden, aber auch von frühen Testern entdeckt worden sind. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerungen der dritten Beta.



Google hat in dieser Woche wieder stark nachgelegt, denn zum baldigen Abschluss des Monats gibt es noch einmal eine neue Beta des kommenden Betriebssystems. Man hat am Donnerstag die Android 17 Beta 3 veröffentlicht, nachdem es im ausgerechnet im kurzen Monat Februar gar zwei Betas gegeben hatte. Noch spannender als der Release ist es allerdings, dass Google selbst eine Reihe von Neuerungen an der Oberfläche ankündigte, was in der Vergangenheit eher die Ausnahme war.

Mit der Android 17 Beta 3 erreicht das Betriebssystem die Plattformstabilität und gilt damit zumindest aus Sicht von App-Entwicklern als abgeschlossen. Es wird keine Änderungen mehr unter der Haube geben, an Schnittstellen oder an den Regulierungen. An der Oberfläche geht es hingegen noch munter weiter, sodass es Neuerungen im Pixel Launcher gibt, an den Systemoberflächen, an den Widgets und noch einigem mehr.

Schaut euch doch zur Einstimmung auf diesen Artikel noch einmal die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 1 und auch die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 2 an. Schon jetzt ist Android 17 ein sehr umfangreiches Update und mit der dritten Beta geht es in dieselbe Richtung weiter. Jetzt schauen wir uns die dritte Beta an, die neben zahlreichen Bugfixes unter anderem die folgenden wichtigen Neuerungen im Gepäck hat:









Dark Theme für einzelne Apps

In den Einstellungen lässt sich nun ein erweiterter Dark Mode für einzelne Apps festlegen. Dieser soll die dunklen Oberflächen ausweiten, kann aber auch zu Probleme führen, sodass es sich auf App-Ebene wieder deaktivieren lässt.

Neue Suchleiste im Pixel Launcher

Die Suchleiste im Pixel Launcher wird ein weiteres Mal umgebaut und ermöglicht es jetzt wieder, ein drittes Icon bei Bedarf auszuwählen und als erstes Icon in die Leiste einzufügen.

Neue Oberfläche für Standortzugriff

Das Overlay für die Freigabe auf den Standort wurde verändert. Die Buttons für die Auswahl der Freigabe bleiben gleich, doch die Darstellung verändert sich von einer Rundung in ein Quadrat mit abgerundeten Ecken.

Neue Umschalter für Wifi und Mobile Daten

Die Umschalter für WLAN und Mobile Daten sind jetzt wieder vollständig voneinander getrennt und können einzeln in den Schnelleinstellungen gezeigt werden. Darauf haben viele Nutzer seit mehreren Betriebssystem-Generationen gewartet.









Lautstärke-Regelung für Sprachassistenz

Es gibt eine neue Lautstärkeregler-Kategorie für Sprachassistenten. Mit zunehmender Verbreitung der Sprachassistenz sowie dem stärkeren Einzug von Gemini ist das sicherlich etwas, das benötigt wird.

App Bubbles sind jetzt nutzbar

Die App Bubbles sind jetzt für alle Nutzer freigeschaltet und können mit allen Apps verwendet werden.

Fotopicker mit 16:9

Der Fotopicker kann von App-Entwicklern nun optional Bilder im 16:9-Format zu zeigen, statt wie bisher nur im 1:1-Format.

Neue Oberfläche für Screen Recorder

Der Videorekorder für die Bildschirmaufnahme wurde neu gestaltet, so wie ihr das auf obigen Screenshots sehen könnt.









App-Namen ausblenden

Das ist ein interessanter Schritt, der für viele Nutzer hilfreich sein könnte: Der Pixel Launcher ermöglicht es, die App-Bezeichnung auf dem Homescreen auszublenden. Es bleiben nur die App-Icons bestehen. Im App Drawer bleiben die Bezeichnungen auch weiterhin bestehen.

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Das war dann schon alles für die Android 17 Beta 3, die seit Donnerstag auf den Pixel-Smartphones im Beta-Kanal heruntergeladen und installiert werden kann. Unterstützt werden nach wie vor alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation sowie alle Budget-Ableger. Wer an der Beta teilnehmen möchte, bisher sind keine gravierenden Probleme bekannt und in diesem Stadium auch nicht mehr zu erwarten, kann das sehr einfach tun. In den folgenden beiden Artikeln erklären wir euch, wie ihr die Beta installieren könnt und was wir noch erwarten.

» So könnt ihr die Android 17 Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren

» So geht es mit der Android 17 Beta weiter

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