Pixel Update: Viele neue Leaks und Teaser zum Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch, Pixel Buds Pro und Pixel Tablet

Wenn eine Woche die Bezeichnung „Pixel-Woche“ verdient hat, dann diese. In den letzten sieben Tagen gab es unzählige neue Leaks, Informationen, Teaser und von Google veröffentlichtes Bildmaterial, bei dem man erst einmal den Überblick behalten muss. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir noch einmal alles Wichtige rund um die Pixel 7-Smartphones, die Pixel Watch, Pixel Buds und das Pixel Tablet zusammen.



Schon seit Monaten vergeht keine Woche ohne Pixel-Leaks, doch was sich knapp zwei Wochen vor dem für 6. Oktober geplanten Google-Event abgespielt hat, gibt es auch nicht alle Tage. Nachdem es gemächlich mit einigen Leaks begann, hat Googles Marketing kräftig nachgelegt und zahlreiche eigene Bilder, Fotos und Videos der kommenden Produkte Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch veröffentlicht. Aber auch die Pixel Buds und das Pixel Tablet haben wieder eine Rolle gespielt. Hier unser wöchentliches Pixel-Update.

Tensor G2 Leistungsdaten

Mit den Pixel 7-Smartphones wird der Tensor-Soc G2 Premiere feiern, der gegenüber der ersten Generation in vielen Bereichen zulegt und je nach Kategorie bis zu 35 Prozent mehr Leistung bringen soll. Die Rede ist von 20 Prozent mehr Grafikpower, 20 Prozent Energieeinsparung, 10 Prozent mehr Leistung und 35 Prozent mehr Leistung für die KI-Nutzung. Viele Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

» Viele Leistungsdaten zum Tensor G2

Verkaufsstart der Pixel-Produkte

Google wir die neuen Pixel-Produkte am 6. Oktober vorstellen – aber wann kommen sie auf den Markt? Mittlerweile glauben wir zu wissen, dass sowohl die Pixel 7-Smartphones als auch die Pixel Watch direkt im Anschluss des Events vorbestellt werden können – mutmaßlich mit einer starken Aktion. Offiziell in den Verkauf gehen sollen die Pixel 7-Smartphones am 18. Oktober und die Pixel Watch wohl erst am 6. November. Weiterhin steht der 13. Oktober im Raum, der sowohl von einem Leaker als auch einem Händler genannt wurde, aber mittlerweile als unwahrscheinlich gilt.

Verkaufspreise von Pixel 7 und Pixel Watch

Interessierte Pixel-Nutzer wollen natürlich nicht nur wissen, WANN die Produkte auf den Markt kommen, sondern auch wie viel Geld sie auf die Ladentheke legen müssen. Bisher haben wir noch keine endgültigen europäischen bzw. deutschen Preise, aber dafür gab es Leaks der US- und UK-Preise, die zumindest eine grobe Tendenz vorgeben. Im Raum stehen für die USA 599 Dollar für das Pixel 7 und 899 Dollar für das Pixel 7 Pro. Allerdings für die 128 GB-Versionen, ohne Steuer und bei schlechtem Eurokurs. Die umgerechneten UK-Preise findet ihr in der folgenden Liste und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Pixel 7 128 GB: 734 Euro

Pixel 7 256 GB: 855 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB: 1035 Euro

Pixel 7 Pro 256 GB: 1156 Euro

Pixel Watch: 331 Euro

» Alle Informationen zur Pixel-Preisgestaltung

Pixel 7 und Pixel Watch Teaser

Google hat allein in den letzten drei Tagen drei Videos, zahlreiche Fotos und eine Reihe von zusätzlichen Lifestyle-Aufnahmen veröffentlicht. Erstmals sehen wir das Pixel 7 von vorn, sehen Detailaufnahmen der Pixel Watch und können einen Blick auf die neuen Pixel Watch Watch Faces werfen. Alle Bilder findet ihr in den folgenden drei Artikeln:

» Neues Teaservideo zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro & Pixel Watch-Andeutung

» Teaser für die Pixel Watch und Pixel 7-Smartphones

» Das Pixel 7 erstmals von vorn

Das sind die neuen Pixel 7-Schutzhüllen

Das Thema Google-Schutzhüllen ist für Pixel 6-Nutzer ein rotes Tuch und damit das nicht auch beim Pixel 7 der Fall ist, hat Google nachgebessert. Zwar belässt man den Stil der Schutzhüllen, hat diese aber an einigen Stellen verstärkt (bei den physischen Buttons) und bietet keine transparente Version mehr an. Ob damit alle Probleme aus der Welt geschaffen sind, werden wir wohl erst in einigen Monaten erfahren.

» Das sind die neuen Pixel 7-Schutzhüllen

Das sind die Pixel Watch-Farben

Wir wussten bereits, in welchen Farben die Pixel 7-Smartphones erscheinen werden (Obsidian, Lemongrass und Snow für das Pixel 7 | Obsidian, Hazel und Snow für das Pixel 7 Pro), aber die Pixel Watch-Farben waren bisher nicht bekannt. Jetzt wissen wir, dass die Pixel Watch in vier verschiedenen Farben erscheint, die man grundlegend als Schwarz, Silber, Gold beschreiben könnte und dass es zum Start zehn verschiedene Armband-Designs gibt. Einige Bilder sowie die Auflistungen findet ihr im verlinkten Artikel.

» Das sind die neuen Pixel Watch-Farben

Pixel Buds Pro Update

Die Pixel Buds Pro werden in Kürze ein größeres Update erhalten, über das jetzt alle Informationen durchgesickert sind. Mit dabei ist Spatial Audio, eine verbesserte Soundbalance sowie ein neuer Equalizer. Aber wir spekulieren auch darüber, warum die Pixel Buds Pro auf allen aktuellen Marketing-Bildern zum Event zu sehen sind und ob es da vielleicht noch etwas überraschendes geben könnte.

» Das sind die neuen Pixel Buds Pro-Funktionen

Viele Fotos der Pixel Watch

Als wenn wir noch nicht genug gesehen hätten, hat Google gestern Abend noch einmal mit zahlreichen neuen Bildern und einem Video der Pixel Watch nachgelegt. Wir zeigen euch die Pixel Watch-Modelle in verschiedenen Farben, können einen Blick auf den Verschluss-Mechanismus für die Armbänder werfen und sehen auch erstmals die neuen Watch Faces in offizieller Form.

» Alle neuen Bilder zur Pixel Watch

Google Fotos Watch Face für die Pixel Watch

Die Pixel Watch Watch Faces sind sehr elegant und zurückhaltend gehalten – aber darauf muss man sich nicht beschränken. Nutzer von Google Fotos werden die Möglichkeit haben, ein eigenes Watch Face zu erstellen und mit Fotos aus der Cloud zu füllen. Wie das funktionieren könnte, könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen.

» Google Fotos bekommt Watch Face-Funktion

Neue Informationen zum Pixel Tablet

Die Pixel-Woche endet mit einem neuen Leak zum Pixel Tablet: Dank eines neuen Leaks wissen wir jetzt, dass das Tablet eine Displaygröße von 11 Zoll haben wird, schon bald auf den Markt kommen könnte und in zwei Speichergrößen zu haben sein wird.

» Alle neuen Informationen zum Pixel Tablet

Puh, und das sind gerade einmal die Schlagzeilen der letzten fünf Tage. Es ist zu erwarten, dass das bis zum 6. Oktober so ähnlich weitergehen wird. Google wird noch das eine oder andere mal nachlegen und auch die Leaker werden wohl noch die letzten Informationen zusammenkratzen. Bisher fehlen uns noch die endgültigen deutschen Verkaufspreise, Fotos der Verpackung sowie die jährlich dazugehörenden umfangreichen Leaks der Onlineshop-Seiten, Anleitungen und Archiven von Pressematerial. Meine Prognose: Der nächstwöchige Pixel Update-Artikel wird nicht weniger umfangreich sein.

