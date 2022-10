Pixel 7, Pixel 7 Pro & Pixel Watch: Das kosten die neuen Pixel-Geräte & Googles starke Vorbestelleraktionen

Google lädt in wenigen Stunden zum Made by Google-Event, auf dem man unter anderem die Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel Watch vorstellen wird. Die Tendenz der Verkaufspreise ist schon seit einigen Tagen bekannt, doch jetzt sind die finalen Verkaufspreise für Deutschland sowie die Vorbestelleraktionen geleakt. Man kann sagen, dass sich Google äußerst spendabel zeigt und wirkliche starke Aktionen bietet.



In wenigen Stunden ist das Ende aller Spekulationen bekommen, denn Google wird die neuen Pixel-Produkte vorstellen (Hier gehts zum Livestream) und mit Sicherheit alle zuvor geleakten Daten bestätigen – inklusive der jetzt bekannt gewordenen Verkaufspreise und Vorbestelleraktionen. Wer sich noch einmal informieren möchte, findet alle Informationen zu den Pixel 7-Smartphones in diesem Artikel und alle Details zur Pixel Watch in diesem Artikel.

Verkaufspreise der neuen Pixel-Produkte

Pixel 7: 649 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB: 899 Euro

Pixel 7 Pro 256 GB: 999 Euro

Pixel Watch Wifi: 379 Euro

Pixel Watch LTE: 429 Euro

Vorbestelleraktionen

Die Smartphones kosten genauso viel wie die Vorgänger, trotz aller Preissteigerungen – das allein ist schon stark. Für frühe Käufer legt man aber noch eine ordentliche Schippe drauf und hat zwei starke Vorbestelleraktionen geplant: Zum Pixel 7 gibt es Gratis Pixel Buds Pro und zum Pixel 7 Pro sogar eine Gratis Pixel Watch LTE. Ich könnte mir vorstellen, dass so mancher potenzieller Pixel 7-Käufer sich jetzt doch noch spontan zum Pixel 7 Pro umentscheiden wird.

Sobald die Aktionen freigegeben bzw. die Geräte bestellbar sind, erfahrt ihr es natürlich hier im Blog. Behaltet den Blog und die folgenden Seiten im Auge: Saturn | Media Markt | Amazon

