Pixel Watch: Googles erste Smartwatches kommen – alles was bekannt ist (Specs, Preise, Release & Fotos)

Die erste Pixel Watch wird nach vielen Jahren der Spekulationen tatsächlich Realität – nur noch fünf Tage bis zur offiziellen Vorstellung. Mittlerweile wurde die Smartwatch so häufig geleakt und von Google angeteasert, dass zur Präsentation am Donnerstag nur noch neue Software-Features gezeigt werden können. Hier findet ihr alle bekannten Informationen von Spezifikationen über Fotos bis hin zur erwarteten Preisgestaltung in der Übersicht.



Nach vielen Jahren der Spekulationen wird Google in wenigen Tagen endlich die erste Pixel Watch vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen. Die Smartwatch wird nicht nur wegen der ersten Generation unter Beobachtung stehen, sondern auch wegen der erhofften Auswirkungen auf den Android-basierten Smartwatch-Markt. Man erhofft sich einen großen Schub, so wie das schon seit dem vergangenen Jahr der Samsung Galaxy Watch 4 und 5 gelungen ist. Die Smartwatch wird aufgrund von Googles Reichweite und Kontrolle über Hardware und Software von Anfang an mit der Apple Watch verglichen werden.

Die Pixel Watch wurde schon im Mai offiziell angekündigt und sogar gezeigt, aber die offizielle Präsentation wird erst am 6. Oktober stattfinden. Um die Zeit zu verkürzen, hat man in den letzten Wochen zahlreiche zusätzliche Informationen veröffentlicht, Bilder gezeigt, Videos Online gestellt, die Farbauswahl bestätigt und einiges mehr. Dadurch, und natürlich auch dank der fleißigen Leaker, wissen wir mittlerweile sehr genau, was uns da am Donnerstag erwartet.

Hier findet ihr nun alle bekannten Informationen zur Smartwatch, von der sich Google sicherlich auch einen Push für die gesamte Pixel-Reihe erhofft. Es ist zu erwarten, dass man Bundles bestehend aus Smartphone und Smartwatch anbieten wird. Vielleicht auch in Kombination mit den Pixel Buds-Kopfhörern, die sich immer wieder auf den Teasern zu den beiden neuen Produkten befinden.









Bisher bekannte Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel Watch

Google Pixel Watch Interne Bezeichnung: Rohan

Rohan Varianten: LTE oder WIFI

LTE oder WIFI Größe: 40mm

40mm Displaygröße: 30mm

30mm Soc: Samsung Exynos 9110 (eventuell als Tensor?)

Samsung Exynos 9110 (eventuell als Tensor?) Speicher: 32 Gigabyte

32 Gigabyte RAM: 1,5 Gigabyte

1,5 Gigabyte Akku: 300 mAh, Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden

300 mAh, Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden Aufladen: USB-C mit kabellosen Ladeadapter

USB-C mit kabellosen Ladeadapter Verbindungen: Bluetooth, Wifi und optional LTE

Bluetooth, Wifi und optional LTE Weiteres: GPS & bis 50 Meter Tiefe wasserdicht, tiefe Integration der Fitbit-Dienste

GPS & bis 50 Meter Tiefe wasserdicht, tiefe Integration der Fitbit-Dienste Farben: Obsidian, Chalk, Charcoal, Hazel

Kompatibilität und Pixel Watch App

Um die Pixel Watch in vollem Umfang und mit allen Funktionen wie etwa Nearby Share und Fast Unlock (siehe unten) nutzen zu können, ist eine Pixel Watch App notwendig. Diese wurde bereits mehrfach in Quellcodes und auch an der Oberfläche erwähnt, steht bisher aber noch nicht zur Verfügung. Ob eine solche App wirklich notwendig ist, weil Google bekanntlich Smartphone, Smartwatch und beide Betriebssysteme sowie die Cloud dazwischen kontrolliert, lässt sich schwer sagen. Viele Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Nearby Share und Fast Unlock

Durch Leaks in der Wear OS-App ist mittlerweile bekannt, dass die Pixel Watch mit Nearby Share zum schnellen Teilen von Inhalten mit anderen kompatiblen Geräten zusammenarbeiten wird. Außerdem ist Fast Unlock geplant, mit dem man sich das Entsperren des Android-Smartphones ersparen kann, so lange die Smartwatch in der Nähe ist. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.









Pixel Watch-Farben & Armband-Farben

Die Pixel Watch wird in vier verschiedenen Farben angeboten werden, die sich ebenfalls an den Farbtönen der Pixel-Smartphones orientieren. Obsidian ist in diesem Fall ein mattes Schwarz, Chalk und Charcoal gehen in Richtung grau-silber und als vierte Farbe hat man Hazel mit an Bord. Die beiden grau-silber Töne ersetzen den weißen Farbton der Pixel-Smartphones und Lemongrass bleibt vorerst Pixel 7-exklusiv. Armbänder wird es zum Start in den Farben Chalk, Charcoal, Coral, Hazel, Lemongrass, Obsidian, Coral Woven, Ivy Woven und Lemongrass Woven geben.

Watch Faces

Schon vor Monaten gab es zahlreiche Screenshots von Wear OS Watch Faces, die direkt von der Pixel Watch stammen sollen. Natürlich sind diese das Herzstück der Interaktion, aber dennoch ist das eher Wear OS als Pixel Watch. Google dürfte auf ein Standard-Design setzen, aber auch einige exklusive Apps an Bord haben. Bekannt sind bisher nur die Fitbit-Funktionen, die man in der Form sicherlich noch nicht allen anderen Smartwatch-Herstellern zur Verfügung stellt. Oben seht ihr einige Darstellungen. Viele weitere Bilder findet ihr in diesem Artikel.

Fitbit

Wie wird sich die Pixel Watch in Googles Pläne mit Fitbit einordnen? Von Beginn an war bekannt, dass beide Marken bestehen bleiben und sich gegenseitig stützen sollen. Seit wenigen Wochen wissen wir, durch die neue Marke ‚Fitbit by Google‘, dass man die Fitbit-Funktionen unter der Marke der Hardware-Tochter auf der Pixel Watch anbieten will. Fitbit rückt damit noch weiter in den sportlichen und Fitness-Bereich, während die Pixel Watch zum starken Allrounder aufgebaut wird. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.









Offizielle Bilder

Es gibt unzählige Bilder und Fotos der Pixel Watch. Vom geleakten Prototypen im April (!) über Renderbilder vom Frühjahr 2021 (!!) bis hin zu halboffiziellen Fotos, auf denen Google-CEO Sundar Pichai die Smartwatch in der Öffentlichkeit trägt (!!!). Wir haben euch vor einigen Tagen eine große Galerie mit zahlreichen Fotos und kurz darauf noch einmal viele neue Fotos geliefert, schaut dort einfach mal herein.









Verkaufspreis, Verkaufsstart & Ausblick

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google für die erste Pixel Watch eine weniger aggressive Preis-Strategie als bei den Pixel-Smartphones wählen wird. Und weil man in den Augen vieler mit der Apple Watch konkurriert, ruft man auch direkt deren Preise auf. Ganz konkret wissen wir es noch nicht, aber alles unter 350 Euro wäre eine sehr große Überraschung. Einige Zeit hatten wir mit 349 Euro gerechnet, aber das ist wohl nicht zu halten. Brandaktuelle Leaks gehen von 379 Euro für Wifi-Version und 419 Euro für die LTE-Version aus. Dafür bekommt ihr schon das Pixel 6a…

Auch über den Verkaufsstart gibt es noch Unklarheiten. Bei den Pixel 7-Smartphones wird es entweder der 13. oder 18. Oktober sein und es wäre sinnvoll, wenn alles am selben Tag in den Verkauf geht. Immer wieder kam aber auch der 4. November für die Pixel Watch zur Sprache. Einer dieser drei Termine wird es wohl werden, wobei ich aufgrund der Tatsache, dass die Uhr schon bei ersten Händlern angekommen ist, mit dem 13. Oktober rechne. Keine Gewähr!

Es lässt sich kaum abschätzen, wie hoch das Interesse an der Pixel Watch sein wird. Auf der Pro-Seite steht die jahrelange Vorfreude, der wachsende Erfolg der Pixel-Smartphones und das gestiegene Interesse an Wear OS. Auf der Contra-Seite steht der hohe Preis, die (nach aktuellen Leaks) schlechte Akkulaufzeit und ebenfalls die jahrelange Wartezeit, die viele Nutzer zu anderen Geräten getrieben haben dürfte.

