Pixel 7: Google zeigt das neue Smartphone im Detail – neues Video geht auf das Design des Geräts ein (Video)

Jetzt sind es nur noch sechs Tage, bis Google die neuen Pixel 7-Smartphones vorstellen wird, die man selbst vorab immer wieder gezeigt hat. Die Teaser-Reihe mit schnellen Einblicken in das Design der Smartphones geht nun mit einem neuen Video zu Ende, das sich dem kleineren der beiden Modelle widmet: Im Designervideo geht man auf markante Elemente ein und zeigt praktisch alle Seiten in der vollständigen Ansicht.



Spätestens seit Google offiziell verkündet hat, was sowieso alle wussten, brechen die Dämme: Nach der Ankündigung des Google-Events mit einer konkreten Produktauflistung gibt es täglich neue Informationen zu den beiden Pixel 7-Smartphones und natürlich auch zur Pixel Watch. Bisher geht man weniger auf technische Daten oder Software-Features ein, die man sich wohl tatsächlich für die große Bühne aufhebt, sondern zeigt etwas anderes.

Sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro sind bereits weitestgehend bekannt, sodass ihr euch von dem folgenden Video keine neuen Informationen erwarten solltet. Man konzentriert sich weiterhin auf die Rückseite und deutet das Display des Smartphones lediglich mit einem kurzen Dreiviertel-Seitenblick an. Dennoch sind dabei die ersten offiziellen Bewegtbilder aus dieser Perspektive entstanden, sodass es erneut eine Premiere ist und das Video sowohl als Bestätigung als auch als Detailblick gewertet werden kann.

Vermutlich wird man mit den eigenen Teasern langsam am Ende sein, denn viel mehr kann man nicht mehr zeigen. Wie bereits gesagt, behält man sich wichtige Features oder konkrete technische Daten normalerweise für die große Bühne zurück. Das heißt natürlich nicht, dass diese nicht doch noch in den verbleibenden neun Tagen einem Leaker in die Hände fallen. Oftmals erweisen sich der Google Store oder die Papier-Prospekte der Elektronikhändler als gute Last Minute-Quelle.









Und der Vollständigkeit Halber noch einmal das sehr ähnliche Video zum Pixel 7 Pro:

Wenn man jetzt noch einmal nachlegen möchte, könnte man das Display der Geräte einmal einschalten und neue Features zeigen. Aber ich denke, dazu wird es zumindest von offizieller Seite nicht kommen.

