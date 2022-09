Pixel 7: Amazon verrät deutschen Verkaufspreis! Google wird den Preis der Smartphones offenbar nicht erhöhen

In genau einer Woche, am 6. Oktober, lädt Google zum Hardware-Event und wird die Pixel 7-Smartphones vorstellen, über die längst fast alle wichtigen Informationen bekannt geworden sind – bis auf ein wichtiges Detail. Jetzt soll ausgerechnet Amazon den Verkaufspreis der Smartphones in Europa (auch für Deutschland) verraten haben. Spoiler: Die Befürchtungen waren umsonst.



Es gibt kaum noch etwas, das wir nicht über die Pixel 7-Smartphones wissen, bis auf zwei winzige Details: Wann gehen sie in den Verkauf und wie viel sollen sie eigentlich kosten? Der erste Punkt wurde immer wieder mit dem 13. Oktober oder 18. Oktober beantwortet – der Verkaufsstart ist also nicht weit entfernt. Einige Zeit galt der 13. als nahezu sicher, dann der 18. und jetzt bringt Amazon laut dem Leaker wieder den 13. ins Spiel. Ergo: Wir werden es wohl erst nächste Woche erfahren.

Pixel 7 für 649 Euro

Erst vor wenigen Tagen hat Amazon USA den Dollarpreis verraten und jetzt ist es erneut der Handelsgigant, der uns den Euro-Preis verrät: Für das Pixel 7 sollen wohl 649 Euro fällig werden. Das ist exakt der Verkaufspreis des Pixel 6, sodass es keine Preissteigerung gegeben hat. Wir kennen zwar noch keinen Pixel 7 Pro-Preis, aber es ist anzunehmen, dass auch dieser gleichgeblieben ist. Beachtet aber: Es kann sich noch um Platzhalter handeln, was normalerweise bei Amazon aber selten vorkommt. Man würde eher der Preis weglassen.

Nun kann man sich fragen, wie Google den Preis angesichts des Umfeldes halten kann. Zahlt man jetzt bald drauf oder hat man sich am Pixel 6 eine goldene Nase verdient?

