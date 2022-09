Android: Telekom und Google stellen neue Smartphones vor – T Phone und T Phone Pro für unter 250 Euro

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 7-Smartphones vorstellen, ist aber auch abseits der eigenen Serie im Smartphone-Markt tätig: Jetzt hat die Deutsche Telekom die beiden eigenen Smartphones T Phone und T Phone Pro vorgestellt, die man gemeinsam mit Google entwickelt haben will. Beide Geräte sind in der unteren Preisklasse unterwegs und sollen wohl in vielen Telekom-Ländern in Massen verkauft werden.



Braucht die Welt noch mehr Smartphones und Smartphone-Marken? Eigentlich nicht, aber die heute vorgestellten Geräte könnten dennoch sehr interessant sein: Die Deutsche Telekom hat die beiden Smartphones T Phone und T Phone 5 vorgestellt, die man unter eigener Marke verbreitet und vermutlich interessante Tarife drumherum schnüren wird. Die Geräte selbst sind recht abgespeckt, denn sie sind für unter 250 Euro zu haben und somit eher im unteren Segment unterwegs.

Spezifikationen T Phone

Display: 6,52 Zoll HD

SoC: MediaTek Octacore / 2*2,2 Gigahertz + 6*2 Gigahertz

Speicher: 64 GB mit SD-Karte erweiterbar

Arbeitsspeicher: 4 GB

Kamera:

Akku: 4500 mAh

Maße und Gewicht: 166,6 x 76,4 x 8,8mm @ 195g

Betriebssystem: Android 12

Weiteres: 5G, Fingerabdruckscanner & Gesichtserkennung, Kopfhöreranschluss

Preis: 199 Euro

Spezifikationen T Phone Pro

Display: 6,82 Zoll HD

SoC: MediaTek Octacore / 2*2,2 Gigahertz + 6*2 Gigahertz

Speicher: 128 GB mit SD-Karte erweiterbar

Arbeitsspeicher: 6 GB

Kamera:

Akku: 5000 mAh + kabellos Laden

Maße und Gewicht: 173,9 x 77,8 x 8,99mm @ 214g

Betriebssystem: Android 12

Weiteres: 5G, Fingerabdruckscanner & Gesichtserkennung, NFC, Kopfhöreranschluss

Preis: 249 Euro

Der Verkaufspreis ist übrigens je nach Region unterschiedlich. In Österreich liegt er beispielsweise ganze 30 Euro pro Gerät höher. Die meisten werden es aber wohl ohnehin für 1 Euro „kaufen“ 😉









Gemeinsam mit Google entwickelt

Warum berichten wir jetzt hier im Blog über ein Telekom-Smartphone? Das Unternehmen hat in seiner Pressemitteilung mitgeteilt, die Smartphones gemeinsam mit Google entwickelt zu haben. Näher geht man darauf leider nicht ein, sodass wir nicht sagen können, wie viel von Googles Handschrift in den Geräten steckt. Man setzt wohl auf sehr Stock-nahes Android, sodass auch das allein schon die Zusammenarbeit mit Google sein könnte. Auf der anderen Seite könnte man aber auch bei der Smartphone-Entwicklung kooperiert haben. Fraglich allerdings, warum ein Smartphone mit Google-Beteiligung im Fast-Oktober 2022 mit Android 12 auf den Markt kommt und nicht Android 13 vorinstalliert hat.

Bekanntlich ist Google seit einigen Jahren tief in den Smartphone-Markt eingestiegen und hat spätestens durch die Übernahme von großen HTC-Teilen eine beachtliche Smartphone-Abteilung. Gut möglich, dass diese Abteilung nicht nur für Google entwickelt, sondern man sich auch im Auftragsbereich bewegt. Und was herauskommen kann, wenn die Telekom und Google gemeinsam ein Smartphone auf den Markt bringen können, sehen wir bis heute. Das T-Mobile G1 war das erste Android-Smartphone überhaupt und hat den Grundstein für den Erfolg gelegt. Noch früher begann es mit dem Sooner-Smartphone.

Die beiden Smartphones sollen in vielen Telekom-Ländern erhältlich sein. In Europa ab dem 5. Oktober, doch ausgerechnet im Heimatmarkt Deutschland wohl nicht vor 2023.

