Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak zeigt die Smartphones in fast allen verfügbaren Farben von vorn (Galerie)

Jetzt sind es nur noch acht Tage bis zur Präsentation der Pixel 7-Smartphones>/a> und noch immer gelingt es den Leakern, neues zu präsentieren – zumindest fast. Eine neue Fotoserie zeigt sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro in den verfügbaren Farben, wobei man leider eine Farbvariante ausgespart hat. Dennoch ist es der bisher beste Blick auf die Smartphones von vorn, mit den verschieden-farbigen Rahmen um das Display.





Wir wissen längst, wie die Pixel 7-Smartphones aussehen, was sie unter der Haube haben und sogar, was sie ungefähr kosten sollen. Aber dennoch haben Leaker nun neue Aufnahmen gefunden, die wir in der Form bisher noch nicht gesehen haben und uns die Geräte in fast allen verfügbaren Farben von vorn zeigen. Die Farben waren hinlänglich bekannt, aber weil Google das Smartphone in allen Teasern stets nur von hinten und höchstens von der Seite gezeigt hat, ist es dennoch in der Kombination ein Novum.

Pixel 7

Wir sehen das Pixel 7 von vorn. Links in der Farbe Snow, in der Mitte in der Farbe Lemongrass und als Drittes in der Farbe Obsidian. Abseits der Farben gibt es trotz des Fast-Novums nicht viel zu sehen, denn das Display füllt wie üblich die gesamte Vorderseite, oben ist mittig die Frontkamera platzierte und sonst findet sich nichts weiter auf der Vorderseite. Der Fingerabdruckscanner ist in das Display integriert und somit nicht sichtbar. Kennt man natürlich auch vom Pixel 6.









Pixel 7 Pro

Beim Pixel 7 Pro sieht es ähnlich aus und auch auf diesen Bildern ist zu erkennen, dass das Display an den Seiten nicht mehr so stark abgerundet ist. Leider sehen wir das Pixel 7 Pro nur in den beiden Farben Snow und Obsidian, aber nicht in der gefühlt bei vielen Menschen gut ankommenden Farbe Hazel. Das ist ein bisschen schade und könnte darauf hindeuten, dass diese Farbe nicht in allen Ländern zur Verfügung steht oder möglicherweise zum Start noch nicht verfügbar ist.

Vielleicht haben die Leaker das Bild einfach nicht „gefunden“. Denkbar wäre auch, dass Hazel eine Google-exklusive Farbe sein wird, die man nur über den hauseigenen Google Store anbietet. Natürlich verraten die Leaker nicht, woher sie das Bildmaterial haben, aber es dürfte wohl aus irgendeinem Onlineshop stammen, bei dem solche Daten und Bilder vorab über Umwege zur Verfügung stehen.

