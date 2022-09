Pixel 7 Pro: Google zeigt das neue Smartphone – neues Video geht auf das Design des Geräts ein (Video)

Google wird in genau neun Tagen die Pixel 7-Smartphones vorstellen, bei denen man mittlerweile gefühlt über die Teaser-Phase hinaus ist und immer neue Informationen veröffentlicht. Nachdem wir heute schon die Pixel 7-Verkaufspreise erfahren haben, geht es jetzt weiter mit einem kurzen Designervideo. Man geht auf die wichtigsten Elemente des neuen Pro-Smartphones ein und macht Interessierten den Mund wässrig.



Spätestens seit Google offiziell verkündet hat, was sowieso alle wussten, brechen die Dämme: Nach der Ankündigung des Google-Events mit einer konkreten Produktauflistung gibt es täglich neue Informationen zu den beiden Pixel 7-Smartphones und auch der Pixel Watch. Bisher geht Google weniger auf technische Daten oder Software-Features ein, die man sich wohl tatsächlich für die große Bühne aufhebt, zeigt aber anderes.

Sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro sind bereits weitestgehend bekannt, sodass ihr euch von dem Video keine neuen Informationen erwarten solltet. Man konzentriert sich weiterhin auf die Rückseite und deutet das Display des Pro-Smartphones lediglich mit einem kleinen Seitenblick an. Dennoch sind dabei die ersten offiziellen Bilder aus dieser Perspektive entstanden, sodass es erneut eine Premiere ist und das Video sowohl als Bestätigung als auch als Detailblick gewertet werden kann.

Vermutlich wird man mit den eigenen Teasern langsam am Ende sein, denn viel mehr kann man kaum noch zeigen. Wie bereits gesagt, behält man sich wichtige Features oder konkrete technische Daten normalerweise für die große Bühne zurück. Das heißt natürlich nicht, dass diese nicht doch noch in den verbleibenden neun Tagen einem Leaker in die Hände fallen. Oftmals erweisen sich der Google Store oder die Papier-Prospekte der Elektronikhändler als gute Last Minute-Quelle.









Nachdem wir bereits ein ähnliches Video zur Pixel Watch gesehen haben, wird wohl in den kommenden Tagen noch eines für das Pixel 7 folgen. Es könnte der erste offizielle Blick auf das Pixel 7-Display werden, denn von der Rückseite haben wir in den letzten Monaten wahrlich genug gesehen.

